Первое появление Кейт Миддлтон в трауре после известия о смерти Елизаветы II

Сегодня весь день журналисты следят за перемещениями главных членов британской королевской семьи. Принц Гарри, прибывший в замок Балморал позже всех, улетел к супруге Меган раньше всех – уже в 8:15 утра по местному времени его автомобиль выехал в сторону аэропорта. Спустя два часа замок покинули новоиспеченные король и королева-консорт, а еще чуть позднее в Лондон выехал принц Уильям.

Все это время Кейт Миддлтон находилась в Коттедже Аделаида в Виндзоре, куда она с мужем и детьми переехали в конце лета. На этой неделе Джордж, Шарлотта и Луи пошли в новую школу, поэтому, вероятно, было решено разделиться – Уильям отправился поддержать семью, а Кейт осталась с детьми.

Сегодня после обеда герцогиня Кембриджская и Корнуолльская (о новом титуле мы писали тут) попала в объективы папарацци впервые после официального объявления о смерти королевы. Ее засняли по дороге в школу, куда она ехала, чтобы забрать детей. Кейт была за рулем своего автомобиля, в котором больше никого не было. Было очевидно, что она находится в трауре: на герцогине были крупные темные очки, черная водолазка (или платье с высоким воротом), а лицо не выражало никаких эмоций. Эксклюзивные фото смотрите у нас в Telegram-канале.