 

Первое появление Кейт Миддлтон в трауре после известия о смерти Елизаветы II

11.09.2022, 21:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня весь день журналисты следят за перемещениями главных членов британской королевской семьи. Принц Гарри, прибывший в замок Балморал позже всех, улетел к супруге Меган раньше всех – уже в 8:15 утра по местному времени его автомобиль выехал в сторону аэропорта. Спустя два часа замок покинули новоиспеченные король и королева-консорт, а еще чуть позднее в Лондон выехал принц Уильям.

Все это время Кейт Миддлтон находилась в Коттедже Аделаида в Виндзоре, куда она с мужем и детьми переехали в конце лета. На этой неделе Джордж, Шарлотта и Луи пошли в новую школу, поэтому, вероятно, было решено разделиться – Уильям отправился поддержать семью, а Кейт осталась с детьми. 

Сегодня после обеда герцогиня Кембриджская и Корнуолльская (о новом титуле мы писали тут) попала в объективы папарацци впервые после официального объявления о смерти королевы. Ее засняли по дороге в школу, куда она ехала, чтобы забрать детей. Кейт была за рулем своего автомобиля, в котором больше никого не было. Было очевидно, что она находится в трауре: на герцогине были крупные темные очки, черная водолазка (или платье с высоким воротом), а лицо не выражало никаких эмоций. Эксклюзивные фото смотрите у нас в Telegram-канале.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07.22 / Подготовка к воссоединению – Южная Корея снимет запрет на северокорейские СМИ

24.11.21 / Существуют ли инопланетяне? – В NASA ответили на вопрос

17.02.22 / Рената Литвинова – на подиуме, Ксения Собчак и Ингеборга Дапкунайте – в зале: как прошел модный показ в Москве

18.06.21 / Главное – не допустить увеличения количества: простые советы по уходу за веснушчатой кожей летом

04.09.20 / Представители Бритни Спирс впервые прокомментировали движение “Освободите Бритни”: “Это совсем не теория заговора”

11.08.22 / Мнение: Овсянниковой грозит 10 лет тюрьмы

15.01.21 / В большинстве регионов России не успевают закупить химикаты для хлорирования крещенских купелей

09.05.22 / Мнение: Зеленский и дивизия СС “Мертвая голова”

10.02.22 / Социальное неравенство в школе провоцирует депрессию у подростков

08.01.22 / Тревожное устройство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика