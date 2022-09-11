 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли новые титулы

11.09.2022, 21:25, Разное
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После смерти Ее Величества королевы Елизаветы II ее внук принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон приняли новые титулы. Теперь они станут герцогом и герцогиней Кембриджскими и Корнуолльскими, объединив пожалованные королевой титулы после свадьбы и унаследованные от Чарльза и Камиллы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу дворца.


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