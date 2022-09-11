Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли новые титулы

После смерти Ее Величества королевы Елизаветы II ее внук принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон приняли новые титулы. Теперь они станут герцогом и герцогиней Кембриджскими и Корнуолльскими, объединив пожалованные королевой титулы после свадьбы и унаследованные от Чарльза и Камиллы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу дворца.