Мнение: О поисках выхода… Какой ценой?

И вот уже процесс пошёл… ©

Нельзя не признать, новый импульс ему придали успешные передислокации ВС РФ в Харьковской области Украины и не менее успешное тотальное огневое поражение военных и техники ВСУ в ходе нового и бескомпромиссного этапа демилитаризации. Ввиду чего активность заметно выросла «на всех фронтах».

Дипломатических, разумеется.

И вот уже российский президент Владимир #Путин экстренно созванивается со своим французским визави Эмманюэлем Макроном. Среди вопросов, затронутых в ходе их беседы, Кремлём названы ситуация вокруг Запорожской АЭС, обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса и экспорт российского зерна. О том, что не было озвучено, можно догадываться. Но вряд ли французскую сторону сильно «Донбасс беспокоит», да и зерновые проблемы России — не предмет европейского интереса. Так что…

А на другом фланге глава МИД РФ Сергей Лавров снова заявляет, что «Россия не отказывается от переговоров с Украиной». Более того, теперь он отступает в предлагаемом компромиссе с уважаемыми партнёрами ещё дальше и говорит прямо следующее.

«В ходе переговоров в Стамбуле в конце марта украинская делегация внесла предложения по урегулированию, которые были поддержаны Россией…»

Самое время снова напомнить, какие предложения выдвинул Киев на весенних переговорах в Стамбуле:

Одно из принципиальных условий подписания украино-российского «мирного» договора – ничто и никто не будет отрицать вступление Украины в ЕС.

подписания украино-российского «мирного» договора – ничто и никто не будет отрицать вступление Украины в ЕС. Ключевое требование – чёткие юридически обязывающие гарантии безопасности Украине, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичны статье 5 #НАТО. То есть если Украина будет объектом любой агрессии/военного нападения/операции, она в праве в течение трёх дней потребовать немедленных консультаций. И если эти консультации не приведут к дипломатическому решению проблемы, то страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь, вооружение и закрытие неба над Украиной.

– чёткие юридически обязывающие гарантии безопасности Украине, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичны статье 5 #НАТО. То есть если Украина будет объектом любой агрессии/военного нападения/операции, она в праве в течение дней потребовать немедленных консультаций. И если эти консультации не приведут к дипломатическому решению проблемы, то страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь, вооружение и закрытие неба над Украиной. В свою очередь, #Украина будет готова зафиксировать свой статус как безъядерного и внеблокового государства в форме постоянного нейтралитета, что уже исторически зафиксировано в Декларации о суверенитете 1990 года. Это означает, что она не будет размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты и не будет вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений на территории Украины будет иметь место при получении согласия стран-гарантов.

государства в форме постоянного нейтралитета, что уже исторически зафиксировано в Декларации о суверенитете 1990 года. Это означает, что она не будет размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты и не будет вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений на территории Украины будет иметь место при получении согласия стран-гарантов. #Крым в договоре будет прописан отдельным пунктом. В течение 15 лет предлагается проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя. В течение этого времени обе страны не будут использовать вооружённые силы для решения этих вопросов.

лет предлагается проводить двусторонние Крыма и Севастополя. В течение этого времени страны не будут использовать вооружённые силы для решения этих вопросов. Вопросы ДНР и ЛНР в договоре также вынесены отдельным пунктом и должны обсуждаться президентами.

Ещё одно условие: #Россия должна прекратить огонь, после чего Киев организует референдум по основным статьям «мирного» договора, и только одобренные в ходе всенародного плебисцита пункты будут включены в договор. После чего должна ещё пройти его ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины. Но всё это время — «огня не открывать».

Нужно ли напоминать, что вся патриотическая российская общественность, забыв о разногласиях, дружно восприняла даже артикулирование этих пунктов «переговорщиком» от Кремля Владимиром Мединским как откровенный «слив» национальных интересов. И буквально встала на дыбы? Что Владимиру Мединскому пришлось неуклюже объясняться, мол, это был просто список «хотелок» украинской стороны, который те просто зачитали вслух, а российская делегация просто рядом постояла…

Но понимающие люди сразу же смекнули, что тут всё не так просто. И оказались правы!

Ибо, как теперь выясняется, именно этот набор жёстких требований к России «всё отыграть назад», всё с 2014 года, оказывается, был… одобрен российской стороной.

А что ещё мы узнаем вскоре — например, после новых — тоже успешных — передислокаций, ещё более приближающих РФ к достижению целей спецоперации?

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