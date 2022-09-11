Извержение вулкана Тонга может усилить глобальное потепление

Ученые рассказали, что активность вулкана Тонга может негативно отразиться на озоновом слое нашей планеты, ускорить процесс наступления глобального потепления и масштабного изменения климатических условий. Подробный анализ проблемы специалисты опубликовали в журнале Geophysical Research Letters.

Мощные подводные взрывы, происходящие в результате извержения вулкана Тонга, зафиксировали в январе 2022 года. Образовалось огромное количество горячего водяного пара, который негативно повлиял на озоновый слой планеты и ее атмосферу.

Данные исследований показывают, что это первое за последние 30 лет извержение вулкана, которое может значительно повлиять на глобальное потепление.