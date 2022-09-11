 

Извержение вулкана Тонга может усилить глобальное потепление

11.09.2022, 20:50, Разное
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Ученые рассказали, что активность вулкана Тонга может негативно отразиться на озоновом слое нашей планеты, ускорить процесс наступления глобального потепления и масштабного изменения климатических условий. Подробный анализ проблемы специалисты опубликовали в журнале Geophysical Research Letters.

Мощные подводные взрывы, происходящие в результате извержения вулкана Тонга, зафиксировали в январе 2022 года. Образовалось огромное количество горячего водяного пара, который негативно повлиял на озоновый слой планеты и ее атмосферу.

Данные исследований показывают, что это первое за последние 30 лет извержение вулкана, которое может значительно повлиять на глобальное потепление.


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