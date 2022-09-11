 

Австралийские ученые нашли эффективный способ лечения боли в спине

11.09.2022, 20:50, Разное
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Ученые из Университета Нового Уэльса и Института исследований нейронаук NeuRA разработали метод переобучения мозга, способный помочь справиться с постоянными хроническими болями в спине. Они рассказали о технологии в журнале Journal of the American Medical Association.

В эксперименте участвовало 276 человек, страдающих от боли в спине. Их поделили на группы, первая из которых прошла 12-недельный курс сенсомоторной переподготовки, а вторая получала фиктивную терапию.

Результаты исследования продемонстрировали, что новая технология сенсомоторной терапии помогает справиться с болью в спине.


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