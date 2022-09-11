Сплочение вокруг президента: “ЕР” уверенно выигрывает выборы на Дальнем Востоке

Пожалуй, главный итог – это впечатляющий триумф “Единой России” на Дальнем Востоке. Такого не случалось много политических сезонов подряд. Кандидаты от партии власти держат уверенное лидерство во всех регионах. В Бурятии, например, кандидат от ЕР, действующий Глава Алексей Цыденов набирает под 90% голосов. А разрыв между единороссами и коммунистами на Сахалине – более чем в три раза в пользу ЕР.

Также как и ЕР свои позиции на Дальнем Востоке заметно сдали ЛДПР и СРЗП. Подающей надежды была молодая партия “Новые люди”, но она тоже не смогла показать серьёзный конкурентоспособный результат.

Гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский объясняет, почему “Единая Россия” стала доминирующей политической партией на Дальнем Востоке: “Конечно, сказались и усилия руководителей регионов и полпреда Трутнева. Нельзя ехать только на теме СВО и ничего не делать. Губернаторы и полпред работают над повесткой развития, и люди это считывают, люди это видят, и это сказывается на росте поддержки “Единой России”.

Его поддерживает в этом мнении президент РАПК Алексей Куртов: “На результатах в ДФО, как и в других регионах России, сказывается сплочение вокруг флага, которое социологи отмечают в последнее время. Меняется восприятие людьми своей жизни, меняется восприятие своих руководителей. Государственная власть сейчас становится более значительной в жизни людей, поэтому такая поддержка партии власти это совершенно естественное явление”.