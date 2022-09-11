 

“Нужно что-то менять”: уходу Нагиева из проекта “Голос” дали объяснение

11.09.2022, 20:35, Разное
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В сентябре на Первом канале стартует любимый миллионами россиян проект “Голос”. По традиции новый сезон откроют вокалисты уважаемого возраста. На экраны сначала выйдет программа “Голос 60+”. И уже сразу поклонников музыкального шоу ждут сюрпризы.

Организаторы проекта приняли решение сменить, казалось бы, бессменного ведущего Дмитрия Нагиева. Вместо 55-летнего актера на главную сцену страны выйдет другая звезда Первого канала.

Новый сезон вокального конкурса доверено вести Заслуженной артистке России Ларисе Гузеевой, которую хорошо знают по ролям кино и должности ведущего передачи “Давай поженимся!” По мнению известной певицы NиNа, телезвезда отличается целым набором положительных качеств.

“Мне нравится Лариса Гузеева. Для меня она суперженщина. Мне нравится ее уверенность, прямолинейность. Действительно, как она себя позиционирует, так оно и есть на самом деле”, – отметила певица NиNа.

В интервью “Дни.ру” она также подчеркнула, что Лариса Гузеева сможет привнести на шоу “Голос” новые краски. В то же время певица выразила уверенность, что Дмитрий Нагиев был частью музыкального шоу.

Уход ведущего из проекта исполнительница объяснила необходимостью “что-то менять”. Певица NиNа добавила, что Дмитрий Нагиев останется именитой звездой благодаря ролям в кино.


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