Мнение: Что было в Изюме

Военкор об отступлении из Изюма после балаклейского прорыва ВСУ.

Что было в Изюме

Утро началось со знакомства со сводками. Балаклея была уже в окружении. Под Купянском шли бои. Известно было, что парни перекрыли весь город. Другой инфы не было.

Около 12 часов сумел переговорить с одним из офицеров, который вышел из Балаклеи. Перехватил его на блокпосту. Он сказал, что подразделения держатся, но настоятельно не рекомендовал ездить туда.

Пришла инфа о прорыве в районе Гроховатки и в районе Сеньково. Туда тут же выдвинулись штурмовые подразделения 60 ОМСБ "Ветераны". Они сумели блокировать в Гроховатке около 60 бойцов ВСУ вместе с техникой.

В Сеньково " ветераны" блокировали мост через водохранилище, чтобы не пустить ВСУ-шек.

Тем временем из Купянска примчался офицер из армейцев, подразделение не помню. По дороге он дважды держал бой с всу-шками, которые перекрыли дорогу между Купянском и Изюмом. Отбился и на изрешеченной пулями машине добрался до Изюма.

Часам в двум дня расклад следующий. ВСУ-шки сумели прорваться, но их блокировали на подступах к крупным городам и продвинуться дальше они не могут, несмотря на численное преимущество в личном составе и технике. Весь потенциал военной машины ВСУ ограничился занятием маленьких населенников, где практически никого.

В Изюме заметил Сеню Пегова. Он промчался куда-то в сторону перекрёстка, который ВСУ-шки забросали лепестками. Сеня парень горячий и боевитый. Куда он делся дальше не знаю. Но вроде его материалы позднее появлялись. Значит жив-цел-орел.

В Купянске ВСУ крушат Хаймарсом мост. Это единственная ветка, которая связывает две части города. Без неё невозможны поставки БК и провизии. А без всего этого воевать боевые действия невозможно.

От Купянска есть ещё дорога на Россию, но она проходит примерно по такой же территории, где ВСУ-шки осуществили прорыв и нет никакой гарантии, что повторения истории не будет.

Ближе к вечеру появилась информация о принятом решении армейцев осуществить передислокацию. В сложившихся условиях решение грамотное.

Начался отвод бойцов с позиций. Этот манёвр был технически самый сложный. Окопы находятся под постоянным огневым давлением со стороны противника. Как Министерству обороны РФ удалось осуществить этот отвод не знаю. А хотя, даже если бы знал, не сказал.

Знаю, что 60 ОМСБ "Ветераны" сумели выйти без потерь. Сейчас они удерживают занятые позиции, на которых перекрыли дальнейшее движение ВСУ. Это позволило обеспечить манёвр по отводу подразделений группировки союзных войск.

60 ОМСБ "Ветераны" выходили самыми последними. Другие армейские подразделения уже вышли из города. Комбат "Ветеранов" оставался на месте, потому что занимался выводом парней с окопов. Без них он выходить отказывался наотрез.

(с) военкор Среда

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