В Энергодаре назвали условие запуска блоков Запорожской АЭС
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Начало работы энергоблоков Запорожской АЭС возможно при достижении договоренности между МАГАТЭ, Росатомом и украинским Энергоатомом, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире канала «Россия 24».
«Запуск энергоблоков ЗАЭС зависит от доверенностей МАГАТЭ, Росатома и НАЭК (Энергоатом – прим. ВЗГЛЯД)»,– приводит его слова РИА «Новости».
Волга добавил, что остановка последнего работающего энергоблока станции в ночь на воскресенье произошла по приказу украинского Энергоатома, в оперативном управлении которого находится Запорожская АЭС.
Ранее власти Энергодара сообщили, что электроснабжение в городе после остановки шестого энергоблока Запорожской АЭС осуществляется штатно, электроэнергия поступает по высоковольтным линиям реверсом через Мелитополь.
В воскресенье утром член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок остановлен. По его словам, работа энергоблоков Запорожской АЭС была остановлена из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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