 

В Энергодаре назвали условие запуска блоков Запорожской АЭС

11.09.2022, 18:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Начало работы энергоблоков Запорожской АЭС возможно при достижении договоренности между МАГАТЭ, Росатомом и украинским Энергоатомом, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире канала «Россия 24».

«Запуск энергоблоков ЗАЭС зависит от доверенностей МАГАТЭ, Росатома и НАЭК (Энергоатом – прим. ВЗГЛЯД)»,– приводит его слова РИА «Новости».

Волга добавил, что остановка последнего работающего энергоблока станции в ночь на воскресенье произошла по приказу украинского Энергоатома, в оперативном управлении которого находится Запорожская АЭС.

Ранее власти Энергодара сообщили, что электроснабжение в городе после остановки шестого энергоблока Запорожской АЭС осуществляется штатно, электроэнергия поступает по высоковольтным линиям реверсом через Мелитополь.

В воскресенье утром член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок остановлен. По его словам, работа энергоблоков Запорожской АЭС была остановлена из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.

Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04.21 / Анонсирован Всероссийский космический диктант

23.02.21 / Учёные доказали, что земные микроорганизмы способны выжить на Марсе

29.08.20 / ЕС, США, Лондон и Женева призвали Минск к соблюдению международных обязательств

05.02.21 / В Германии заявили о неэффективности санкций против России

05.12.21 / В Турции на митинге с участием Эрдогана готовили взрыв – СМИ

16.03.21 / Принц Гарри впервые после интервью Уинфри поговорил с братом и отцом – журналистка Гейл Кинг

08.12.20 / Власти Индии исключили связь неизвестной болезни с коронавирусом

06.02.21 / Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции, двое военных ранены

26.05.21 / В Николаеве задержали подозреваемого в убийстве историка Щукина

09.11.21 / На рынок вышел новый смартфон Nokia X100

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика