В Энергодаре назвали условие запуска блоков Запорожской АЭС

Начало работы энергоблоков Запорожской АЭС возможно при достижении договоренности между МАГАТЭ, Росатомом и украинским Энергоатомом, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире канала «Россия 24».

«Запуск энергоблоков ЗАЭС зависит от доверенностей МАГАТЭ, Росатома и НАЭК (Энергоатом – прим. ВЗГЛЯД)»,– приводит его слова РИА «Новости».

Волга добавил, что остановка последнего работающего энергоблока станции в ночь на воскресенье произошла по приказу украинского Энергоатома, в оперативном управлении которого находится Запорожская АЭС.

Ранее власти Энергодара сообщили, что электроснабжение в городе после остановки шестого энергоблока Запорожской АЭС осуществляется штатно, электроэнергия поступает по высоковольтным линиям реверсом через Мелитополь.

В воскресенье утром член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок остановлен. По его словам, работа энергоблоков Запорожской АЭС была остановлена из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.

Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.

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