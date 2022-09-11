Политолог: Несистемная оппозиция получила обидное поражение на выборах

В преддверии выборов различные социологические исследования указывали на то, что рейтинг «Единой России» превышает рейтинг любой другой оппозиционной партии, поэтому представители оппозиционных сил заранее стали искать аргументы, которые объяснили бы их провал на муниципальных выборах в Москве, сообщил политолог Павел Данилин.

«Помимо бездоказательных обвинений в адрес онлайн-голосования, которые уже порядком надоели и не воспринимаются всерьез, оппозиционеры ухватились за «принуждение к голосованию», – написал он в своем Telegram-канале.

Данилин указал, что «за несколько недель до выборов в соцсетях стали появляться сообщения о принуждении бюджетников не только к участию в выборах, но и голосованию за кандидатов от «Единой России». Как и в случае с онлайн-голосованием, никаких доказательств не приводится, а предлагается верить скриншотам переписки в мессенджерах».

«Распространением фейков занимались представители КПРФ, Михаил Лобанов, Роман Юнеман, Петр Милосердов, Юлия Галямина (признана иноагентом), соратники Навального и многие другие оппозиционные деятели», – сообщил политолог.

Он также выразил уверенность, что «источник фейков явно находится не в России, поскольку в списках кандидатов, за которых якобы принуждают голосовать москвичей, присутствуют фамилии оппозиционеров, в том числе тех, кого поддержало «Умное голосование», что уже само по себе является очевидной глупостью, поскольку это проект Алексея Навального, структуры которого признаны в РФ экстремистскими».

«Например, Лобанов сообщал, что жителей района Очаково-Матвеевское заставляют голосовать за поддержанного навальнистами Максима Орешкина из ЛДПР. Юнеман заявлял, что в Тропарево-Никулино принуждают голосовать за Ирину Родькину («Новые люди»). Встречаются и кандидаты от КПРФ и «Справедливой РФ – За правду». Опять же, ни имен, ни фамилий тех, кто принуждает москвичей к голосованию, не озвучивается – только скрин переписки», – отметил Данилин.

Он напомнил, что «сами оппозиционеры не утруждают себя проверкой информации, поскольку любой подобный фейк – для них это что-то вроде спасательного круга. Желание объяснить свое поражение на выборах неким вмешательством извне настолько велико, что порой доходит до абсурда».

«Впрочем, представителей оппозиции даже можно понять – мириться с поражением, тем более, со столь болезненным, сложно, поэтому и приходится «не рефлексировать, а распространять», – заключил политолог.

Напомним, нарушения на выборах малы и «скучноваты», из 3246 звонков, поступивших на горячую линию ЦИК, только 93 содержали информацию о возможных нарушениях, рассказали эксперты. При этом в воскресенье зарегистрировано 122 потенциально опасных воздействия на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии РФ и 2 DDos-атаки.

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