Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной Анталье

Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной Анталье, пожарники пытаются взять огонь под контроль, пишет в воскресенье газета Dunya.

В лесном массиве возле домов и теплиц в районе Ортакей квартала Ташлычай по неустановленной причине вспыхнул пожар. Группы регионального управления лесного хозяйства Антальи были направлены в этот район после уведомления окружающих, которые видели дым, информирует РИА «Новости».

Сообщается, что команды, вмешавшиеся в пламя с воздуха и земли, пытаются взять огонь под контроль.

В июле в турецком курортном городе Мармарис вспыхнул лесной пожар, пламя перекинулось на один из отелей.

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