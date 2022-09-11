Мнение: Вредны ли игры и гаджеты, США ограничили поставку чипов и Сборка в Перми

1. На заглавном видео – подробное выступление доктора психологии на тему вреда компьютерных игр, гаджетов и интернета для детей. Приводят ли они к агрессии, отупению и снижению успеваемости (ссылка).



Спойлер: нет, сами по себе современные цифровые технологии не вредны. Гаджеты и интернет, если их использовать умеренно, даже способствуют развитию детей, помогают им получать образование и познавать мир.

Что касается зависимости от игр, то её недавно признали одним из видов психологических зависимостей. Но проблема опять же не в самих играх, а в том, как их едят. Играть в плохие игры (с донатом и лутбоксами), играть с утра до вечера — конечно, неправильно. Но то же самое можно сказать практически про любое занятие, которое приобрело запойный характер и мешает важным аспектам жизни.

Без отдыха работать или изнурять организм непомерными спортивными нагрузками – тоже вредно, особенно если речь идёт про вредные для здоровья или экстремальные виды спорта. Изо дня в день с утра до вечера собирать марки, петь народные песни или чинить в гараже старый автомобиль, совершенно не занимаясь ничем другим – тоже явный повод задуматься о своём образе жизни.

2. Рынок электронных устройств ожидают непростые времена, привычные производственные цепочки готовы порваться. Раньше было так: в США разрабатывают новые чипы, на Тайване их массово выпускают, а в Китае собирают компьютеры и смартфоны.

Но теперь Соединённые Штаты ввели ограничения на поставки новейших микрочипов не только в Россию, но и в Китай (ссылка). Точнее, продукцию ведущих американских производителей микрочипов – Nvidia и AMD – теперь можно будет продавать русским и китайцам только по специальной лицензии, чтобы исключить «использование в военных целях».

Цели США состоят отнюдь не в борьбе за мир во всём мире, а в технологическом сдерживании конкурентов. Одновременно с запретом на поставки Китаю новых технологий американцы пытаются вернуть к себе из-за океана полупроводниковую промышленность, которую американские транснациональные корпорации 30-40 лет назад перенесли в Азию (ссылка):



Администрация Байдена заявила, что американским технологическим компаниям, получающим федеральное финансирование, будет запрещено строить объекты «передовых технологий» в Китае в ближайшие 10 лет.

Ещё один элемент антикитайской стратегии США – наращивание поставок оружия Тайваню (ссылка). В Вашингтоне надеются развязать ещё одну прокси-войну, вынудив Китай начать операцию по возвращению Тайваня. При этом, по задумке американских стратегов, тайваньское производство полупроводников и микрочипов будет отчасти уничтожено, отчасти перенесено в США.

3. Антон Волков продолжает развивать свой проект «Точка сборки», собирая на встречах в Перми деятельных и талантливых людей. Вот видео с августовского мероприятия — я про него вам уже рассказывал пару недель назад (ссылка):

«Точка сборки» — это не только про видеоигры, однако одна из идей заключается в возрождении старых добрых времён, когда геймдизайнеры могли делать шедевры «ради искусства» и удовольствия истинных ценителей, не считаясь с требованиями хищных маркетологов, которые требуют выкачивать из игроков деньги при помощи доната, лутбоксов и прочих убивающих игры методов. Я с большим интересом смотрю на опыт Китая, который пытается вылечить рынок, законодательно запретив портить игры выгодными для продюсеров, но вредными для индустрии приёмами.