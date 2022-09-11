 

В РФ создана нейросеть для диагностики бессудорожной эпилепсии

11.09.2022, 18:02, Разное
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Российские ученые представили свою новую нейронную сеть на основе искусственного интеллекта, которая быстро и точно выявляет бессудорожную эпилепсию. Требуется лишь загрузить в систему данные электроэнцефалографии пациента.

Часто люди страдают эпилепсией, но даже не подозревают об этом, так как патология протекает мягко, без судорог и припадков. Однако и такое состояние опасно для человека и окружающих. В процессе приступа пациент может покалечить себя и нанести вред другим людям.

Именно поэтому своевременная диагностика бессудорожной эпилепсии так важна. Это поможет быстро выявить патологию и приступить к ее лечению.


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