В РФ создана нейросеть для диагностики бессудорожной эпилепсии

Российские ученые представили свою новую нейронную сеть на основе искусственного интеллекта, которая быстро и точно выявляет бессудорожную эпилепсию. Требуется лишь загрузить в систему данные электроэнцефалографии пациента.

Часто люди страдают эпилепсией, но даже не подозревают об этом, так как патология протекает мягко, без судорог и припадков. Однако и такое состояние опасно для человека и окружающих. В процессе приступа пациент может покалечить себя и нанести вред другим людям.

Именно поэтому своевременная диагностика бессудорожной эпилепсии так важна. Это поможет быстро выявить патологию и приступить к ее лечению.