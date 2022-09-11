Финские таможенники вернули россиянину евро, которые оказались поддельными

Житель Санкт-Петербурга Сергей В. сообщил о возвращении 1500 евро, изъятых у него финскими таможенниками под предлогом нарушения санкционного законодательства ЕС, а именно – запрета на ввоз валюты в Россию.

Для того чтобы добиться справедливости петербуржцу понадобилось совершить повторный визит в Финляндию и написать обращение на имя главного таможенного инспектора Финляндии Яркко Кескинена. Россиянин отметил в нём, что изъятые у него евро являются купюрами банка приколов и изготовлены на целлюлозно-бумажном комбинате в Кондопоге и ввиду этого факта не подпадают под санкции.

В течение недели финские эксперты изучали банкноты и пришли к выводу, что они отличаются от настоящих евро, так как на них отсутствуют водяные знаки. После этого петербуржцу вернули его собственность.

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