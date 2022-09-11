 

Финские таможенники вернули россиянину евро, которые оказались поддельными

11.09.2022, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Житель Санкт-Петербурга Сергей В. сообщил о возвращении 1500 евро, изъятых у него финскими таможенниками под предлогом нарушения санкционного законодательства ЕС, а именно – запрета на ввоз валюты в Россию. 

Для того чтобы добиться справедливости петербуржцу понадобилось совершить повторный визит в Финляндию и написать обращение на имя главного таможенного инспектора Финляндии Яркко Кескинена. Россиянин отметил в нём, что изъятые у него евро являются купюрами банка приколов и изготовлены на целлюлозно-бумажном комбинате в Кондопоге и ввиду этого факта не подпадают под санкции. 

В течение недели финские эксперты изучали банкноты и пришли к выводу, что они отличаются от настоящих евро, так как на них отсутствуют водяные знаки. После этого петербуржцу вернули его собственность.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04.22 / Личное: “Очень большой хвост”

23.07.22 / DM – британские педофилы приезжали в Польшу под предлогом помощи украинским беженцам

19.12.20 / Неоконы и американский социализм

31.05.22 / В свои 45 живет с мамой и втихаря водит домой любовниц: каким стал единственный сын Гвоздиковой

07.02.22 / Работа над отношениями – Личное мнение

29.11.21 / Депутата Рашкина проверят на причастность к сокращению популяции амурского тигра

22.08.22 / В подвале на востоке Москвы мужчина ограбил и изнасиловал 43-летнюю женщину

23.03.21 / Обещан утренний презент, а вышел грустный инцидент

29.01.22 / Эксперт по безопасности Дурманов заявил, что мутация коронавируса может привести к опасному штамму

17.09.20 / «Хабад» бесплатно проведёт утренники в российских детских садах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика