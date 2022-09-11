Стало известно, как бонобо (карликовый шимпанзе) добиваются сочувствия от сородичей

В результате нового исследования эксперты из Великобритании пришли к выводу, что способность обезьян бонобо выражать свои эмоции является одним из самых мощных механизмов воздействия на поведение сородичей.

Работу провели сотрудники Даремского университета. Они посетили приют бонобо в Демократической Республике Конго для сбора информации касаемо поведения обезьян и анализа их взаимодействия во время стрессовых ситуаций.

Данные показывают, что особи, которые столкнулись с неприятными или опасными моментами, имели больше шансов на утешение и сострадание со стороны своих сородичей, если издавали специальные сигналы.