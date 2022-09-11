Личное: “Право на пику”

Вот это второе сегодняшнее письмо из серии “границы в паре, у которой есть ребенок”.

Первое здесь.

Все выводы и обобщения о разнице границ в парах без детей и парах с детьми я озвучу отдельно. А пока предлагаю вам самим сформулировать.

vivienletteras

Уважаемая Эволюция, очень прошу Вас помочь мне сохранить семью.

Я в группе комментаторов и проходила много тестирований, есть 6 сертификатов, но знаний пока не хватает для анализа писем и комментирую редко, только когда скорее уверена в ответе на Ваши вопросы.

Мы с мужем познакомились 7 лет назад, мне было 30, а ему 26 (сейчас 37 и 33). Зарабатывали примерно одинаково (около 3500 евро в месяц) , но он работал в серьёзной корпорации, а я в маленькой фирме. По образованию мы примерно равны, я врач, а он инженер, оба владеем несколькими языками. Он гениально умный, я просто умная.

Его семья – аристократы профессора, моя семья – просто профессора. На момент знакомства я была очень успешна в сфере нашего общего хобби – танцев, и я была красивая. Еще он всегда мечтал играть на инструменте, а я играю джаз. Думаю, поэтому мне удалось счастливо с ним сойтись, пожениться, родить ребёнка и прожить 6 лет в браке. Отношения с его семьей хорошие, они тоже врачи, живут в другой стране.

Мой муж иностранец и мы жили вместе в разных странах, он очень хорошо зарабатывает и разрешил мне не работать вообще (подтвердить диплом врача за границей занимает годы), в ответ я взяла все обязанности по ребёнку и быту на себя. У меня была клиника в России, куда я летала каждый месяц, но ее пришлось закрыть во время коронавируса.

Три года назад я открыла бизнес в Англии и он пошёл в гору, сейчас я зарабатываю две-три средних зарплаты по Лондону, работая из дома. Муж зарабатывает в разы больше, он уникальный специалист и очень умный. Читая блог, я думаю что муж – Печорин. Врожденные идеальные границы. Мне приходилось учиться и подтягиваться.

Последние три месяца у него вынужденный отпуск между переходом на другую работу, мы стали ссориться из-за того что он допоздна задерживался после волейбола. Сначала это было я пойду поиграю в парке, потом он стал приходить в час ночи каждый раз и кричать на меня если я спрашиваю почему. Сегодня День Рождения нашего сына, и как только гости ушли в 10 вечера муж поехал смотреть волейбол в бар с друзьями, на моё недоумение почему так срочно и в этот день – рявкнул что я не даю ему свободу.

(Автор считает неадекватными крики мужа в ответ на ее замечания. Ей кажется, что он обнаглел, возможно распустился. Хотя крик его и обвинения автора в том, что она не дает ему свободу – это практически ультиматум в данной ситуации. Если автор и дальше продолжит требовать подчиняться ее условиям, муж предложит ей расстаться. Автору остается оценить две вещи: адекватны ли ее условия и готова ли она расстаться из-за них)

У меня нет причин думать что он изменяет. Он очень свободолюбивый и я думаю что так он самоутверждается. Мои друзья все семейные с детьми, он заводит друзей младше себя и не семейных. Я не могу принять что он сбегает «к друзьям» в любое время ночи, рявкая на меня и считает это нормальным. Я чувствую себя преданной, нелюбимой. Когда говорю об этом – взрывается и орёт что я душу его контролем и завидую, что он хорошо проводит время.

(“Самоутверждается” – это корона автора. Как автору удается считать мужа аристократом, гением, печориным и тому подобное, но при этом считать, что единственная цель его вечернего досуга – самоутверждение. Это проекция собственной жажды самоутверждения автора. Ей очень важно, чтобы муж слушался ее и уважал ее требования)

Уважаемая Эволюция и комментаторы, пожалуйста, подскажите как мне сохранить семью. Я люблю мужа и хочу, чтобы сын рос с отцом. Я не могу терпеть его выходы в ночь в день Рождения ребёнка. Я боюсь что потеряла уважение и хочу улучшить ситуацию. Я выгляжу, думаю, хорошо, занимаюсь интересными хобби, зарабатываю нормально, посвящаю всё время семье и развитию ребёнка.

(В семье у автора кризис и может вот-вот встать вопрос о разводе. И происходит это из-за скандалов, а не по какой-то другой причине. Автор считает, что своим уходом муж оскорбил ребенка, а не ее. Хотя ребенок в это время уже лег спать. А муж вообще не считает, что его увлечение волейболом во время вынужденного отпуска и простоя как-то задевает интересы семьи, зато он уверен, что требования и претензии жены – мимо границ. Предлагаю вам разобраться, как дела обстоят на самом деле. Аргументируйте)

Сейчас я боюсь переборщить с обидой, он может просто меня бросить ради ощущения свободы. С другой стороны, мне больно мириться с такими приоритетами и я хотела бы сделать пику и улучшить ситуацию. Но в красном ли я поле? Может быть, моя СЗ мала для этого.

(Почему автор называет потребность мужа не свободой, а ощущением свободы? Кто понимает? Она хотела бы сделать пику и считает, что это зависит только от ее СЗ. Однако пика зависит только от двух факторов – от наличия или отсутствия косяка партнера и от вашего КП. Проще говоря, пика возможна лишь тогда, когда партнер очевидно косячит, а вы в этой ситуации в красном поле. Проанализируйте ситуацию автора в этом смысле)

Страшнее всего оставить ребёнка без отца по глупости. Но страшно и пропустить момент, когда меня перестал уважать главный взрослый человек в моей жизни. Я не вижу границ, как оценить право на пику и не прохлопать нормальную? семейную жизнь с мужем выходящим в ночь в любое время.

(Как оценить, друзья? И общий вопрос: увеличивается право на пику в браке с ребенком или уменьшается, если сравнивать с парой без ребенка? И почему?)

Буду счастлива, если письмо попадёт на разбор! Пожалуйста, помогите!