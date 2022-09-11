Не обращаете внимания на то, что едите: 4 ошибки в питании, которые прибавляют вес и лишают энергии

Есть несколько ошибок питания, допуская которые, мы чувствуем недостаток энергии, а также набираем лишний вес. Многие люди даже не подозревают об этом и при этом удивляются, что им никак не удается похудеть. Вот несколько распространенных ошибок, которых стоит избегать.

Меню на основе салатов

Потребление овощей очень полезно для здоровья и они должны присутствовать в меню ежедневно, но это не значит, что этот продукт должен быть основой рациона.

Многие считают, что потребление только лишь салатов поможет похудеть, однако, на самом деле, это не так. Сами по себе овощи не являются основным блюдом. Отсутствует требуемый баланс питательных веществ, таких как сложные углеводы, белки, микроэлементы и жиры.

Салат может стать вполне полноценным приемом пищи, но его нужно дополнить белком(вареные яйца, тофу, тунец, курица), сложными углеводами (цельнозерновой хлеб, чечевица, киноа), а также небольшим количеством жира (орехи, масло оливы, семена, авокадо). Тогда будет достаточно энергии и можно будет не набирать лишний вес.

Зависимость от сладкого

Сладкий вкус для нам вполне естественный, но это совсем не значит то, что мы должны есть сладости каждый день. Такие продукты почти всегда питательно несбалансированы.

В них очень много сахара, жира и мало белка. Именно поэтому, такие продукты как булочки с кремом или блины с вареньем, не насытят нас. Большая порция сахара заставит наш уровень глюкозы значительно подняться, но он быстро упадет и мы снова почувствуем сильный голод.

Именно поэтому не стоит есть простые углеводы даже после тренировки, такой как аэробика или легкие круговые тренировки. После занятий спортом стоит принять душ, немного отдохнуть и приготовить блюдо, сбалансированное по питательным веществам на основе качественных белков и овощей.

Если нравится сладкое, не стоит отказываться от него. Все, что нужно сделать, – это просто изменить рецепты на более здоровую форму пищи, которая будет содержать сбалансированное соотношение микронутриентов. Это позволит на более длительное время обеспечить чувство сытости.

Пропуск приемов пищи

Если пропускаете основные приемы пищи потому что хочется похудеть или просто по причине того, что нет времени на то, чтобы поесть, то стоит помнить о том, что рано или поздно произойдет обратный эффект и набор веса.

Если пропускать прием пищи, то чувство голода во время следующей еды будет очень сильным. В итоге мы слишком сильно переедаем. Чаще всего переедание происходит вечером. Это негативно сказывается на пищеварении, наборе лишнего веса и качестве сна.

Если ожидается напряженный день, то стоит приготовить пищу заранее, чтобы не пропускать обед. Нужно сделать ставку на простоту и выбирать основные продукты.

Не обращаете внимание на еду

Независимо от того, насколько сбалансированной и здоровой будет еда, которую готовите, если не обращать внимание на пищу при ее потреблении, то можно быстро набрать лишний вес.

Если смотрите телевизор или общаетесь в социальных сетях, то точно не получите удовольствие от еды. Также человек может даже не заметить того, когда произойдет насыщение. В итоге мы съедаем намного больше, чем того хотелось бы.

Нужно сделать прием пищи своего рода ритуалом. Всегда нужно выделять хотя бы 10 минут на то, чтобы нормально поесть.

Нужно сесть спокойно, есть и ощущать еду всеми своими органами чувств. Важно сосредоточиться на вкусе, запахе и визуальном восприятии продукта.