 

Мнение: Ни в какую

11.09.2022, 15:15, Разное
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Занятно, что сейчас в России самые ярые пацифисты и самые отмороженные милитаристы, глядя на невероятные “отрицательные успехи” росармии на Украине, мечтают об одном и том же: чтобы разгром российских войск был как можно ярче, круче и оглушительнее. Первые, типа Шлосберга и прочих “яблочников”, надеются, что настоящий крах на “фронтах СВО” наконец образумит российское руководство и заставит к чертовой матери свернуть “спецоперацию”, опасаясь еще больших потерь (в том числе и репутации); а вторые, типа Гиркина, военкоров и прочих Z-патриотов, с трудом скрывая злорадство – тоже надеются на то, что власть, получив по зубам, “образумится” – но в другую сторону: поймет, что вести войну “одной левой” нельзя, и приказом превратит страну в военный лагерь: объявит всеобщую могилизацию, ЧП, ЧС, больше трех не собираться, расстрелы на месте по законам военного времени – словом, ублажит некрофилов по полной, а в финале, как венец всех мечтаний – ядерный армагеддон! Ура! Счастье!

Чья ж в итоге возьмет? В какую сторону образумится правящая ОПГ? Ответ мы получили, посмотрев вечером салюты в Москве: ни в какую. Власти намерены до последнего делать вид, что не происходит НИЧЕГО, а точнее – “СВО идет по плану”. Пока РФ “потеряла” (в терминах Гиркина) Харьковскую область (хотя едва ли можно потерять то, чего никогда не имел), на очереди – Херсонская. Однако салюты будут идти по расписанию.

Ну а дальше все будет, надо полагать, в исторических традициях, по Бунину-Розанову: “Россия слиняла в 3 дня”. И Шлосбергу, и Гиркину придется обломаться.

Источник: Размышления вольного социолога


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