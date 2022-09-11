 

Мнение: Рамзан Кадыров и армия России

11.09.2022, 15:30, Разное
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Деструктивные силы бодро обсуждают ультиматум главы Чечни Рамзана Кадырова, который пообещал: «Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выйти на руководство министерства обороны, руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая реально происходит на земле»
Отсюда

А нет ли в ультиматуме Рамзана Казырова дискредитации Вооруженных Сил России? Если мне не изменяет память, критика армейского командования приравнена к распространению фейков про армию. И это вообще-то статья УК. Нельзя так в России про армию и армейское командование.

Чтобы не получить тюремный срок, надо распространять не фейки, а отпетый оптимизм.

Вот так.

Или вот так.

Вот мне и интересно, Рамзан Кадыров уже наговорил на статью УК о дискредитации армии? Или еще нет?

Фотография Рамзана Кадырова  отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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