Мнение: Рамзан Кадыров и армия России

Деструктивные силы бодро обсуждают ультиматум главы Чечни Рамзана Кадырова, который пообещал: «Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выйти на руководство министерства обороны, руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая реально происходит на земле»

Отсюда

А нет ли в ультиматуме Рамзана Казырова дискредитации Вооруженных Сил России? Если мне не изменяет память, критика армейского командования приравнена к распространению фейков про армию. И это вообще-то статья УК. Нельзя так в России про армию и армейское командование.

Чтобы не получить тюремный срок, надо распространять не фейки, а отпетый оптимизм.

Вот так.

Или вот так.

Вот мне и интересно, Рамзан Кадыров уже наговорил на статью УК о дискредитации армии? Или еще нет?

Фотография Рамзана Кадырова отсюда

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