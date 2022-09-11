 

В Санкт-Петербурге сотни горожан задержаны за празднование 875-летия Москвы

11.09.2022, 15:33, Разное
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Вечером 10 сентября в полицию Центрального района Санкт-Петербурга поступил сигнал о том, что в одном из ресторанов проходит несанкционированное массовое мероприятие.

Звонивший сообщил, что слышал тосты о величии Москвы и хоровое исполнение песни «Дорогая моя столица».

На место предполагаемого правонарушения незамедлительно было направлено несколько групп быстрого реагирования. Информация о противоправных действиях подтвердилась и все участники незаконного мероприятия были доставлены в отделение полиции.

– Выясняются все обстоятельства произошедшего, в ближайшее время будет принято процессуальное решение, – сообщил представитель пресс-службы ГУВД Петербурга.

Рядовым участникам празднования грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Организаторы могут быть привлечены к уголовной ответственности – согласно действующим нормам, они рискуют отправиться в колонию на срок до 5 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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