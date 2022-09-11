Мнение: Осенняя депрессия в Латвии, военная экономика в Финляндии и гиперинфляция в Эстонии

1. С наступлением осени настроения в странах Европы начали меняться. Градус русофобии остаётся высоким, вслед за столбиком термометра он пока что не опускается. Но народ уже начал замечать, что жить становится холоднее и голоднее. Блогер pagis_vstavay пишет (ссылка):



В Риге сегодня первый по-настоящему осенний холодный день (в прошлое воскресенье еще было +30 и зимние предстоящие невзгоды казались такими незначительными, а Путин — смешным диктатором). 3 сентября встретило переменной облачностью, ветром и дубаком. Тон комментариев в местных интернетах сменился на пессимистичный. Самые мнительные уже начали подозревать, что и за памятник снесенный тоже спросят не по-братски, а как с понимающих.

Местная пресса уже начала понемногу морально готовить электорат к худшему:

“Премьер-министр Кришьянис Кариньш отдал распоряжение Министерству экономики оценить возможности снижения потребления энергии в системах централизованного отопления.

В бюро премьер-министра порталу Delfi пояснили, что это поручение дано министерству с целью снизить суммы в счетах жителей зимой.”

Однако самые активные все равно не сдаются и готовы запанувать Путину назло: “На платформе Manabalss начат сбор подписей за конфискацию имущества осужденных за поддержку войны”. Вот так вот! Шах и мат, трепещи Кремль! Было ваше — станет наше, в лучших традициях 1940-х годов: докажи что сосед за Путина и отожми его хату.

2. Наивные финны воображают, будто у них уже началась война. Во всяком случае, экономика у них уже доведена до «военного состояния» (ссылка):

Финский премьер Марин заявила, что энергетический кризис заставил Финляндию жить в условиях “военной экономики”.

В России экономика чувствует себя прекрасно, граждане в подавляющем большинстве не ощущают напряжения. Да, вместо Европы многим пришлось поехать на отдых в Турцию или в Сочи, а вместо американских товаров начать покупать российские и китайские. Но назвать подобные проблемы «военной экономикой» язык не поворачивается.

Многие россияне этим недовольны — они хотят ускоренного перевода российской экономики на военные рельсы. Но противостояние с Западом у нас идёт не только военное, но и экономическое и идеологическое. Поэтому когда у нас горячие батареи и тёплый душ без ограничений, а на Западе – холодрыга в домах и приходится жёстко экономить горячую воду – это тоже часть нашей стратегии на изматывание противника, это тоже наша важная победа (впрочем, как уже говорилось, по большей части европейцы сами создали себе эти проблемы зелёной политикой и санкциями, мы же просто им немного подыграли).

Наращивать военную мощь нам тоже необходимо. Американские элиты по-прежнему намерены уничтожить Россию, при этом они уже постепенно осознают, что их ставка на своих пособников не сыграла, что прикормленная ими лакей-интеллигенция оказалась беспомощной. Генерал Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе, пишет, что американцам нужно готовиться к «деимпериализации России», что в момент распада СССР они оказались к этому не готовы, и теперь нужно исправить ошибку (ссылка).

Но мы тоже свои ошибки повторять не намерены, так что американцам стоит больше беспокоиться о деимпериализации США.

3. Ещё к вопросу о гиперинфляции в Европе. В Эстонии рост цен, по последним сведениям, достиг 25,2% (ссылка). Немногим лучше обстоит ситуация в Латвии и Литве (по 21% соответственно).

Между тем, согласно одному из определений, гиперинфляция – это рост цен на 100% за три года. Для этого ценам достаточно расти на 26% каждый год подряд.

Таким образом, с учётом статистической погрешности, Эстония уже одной ногой в гипере. Латвия и Литва с большой вероятностью вскоре будут там же. Вслед за ними в очереди на обесценивание капиталов и сбережений граждан стоят Чехия, Польша и, возможно, даже Великобритания (британский случай ранее мы уже обсуждали).

Видимых причин у роста инфляции в Европе две. Это энергокризис, из-за которого дорожает энергия, еда и продукция промышленности. И это работа печатного станка — власти европейских стран как всегда пытаются залить кризис деньгами, раздавая субсидии на оплату электроэнергии и т.д.

Проблема в том, что использование евро за пределами еврозоны сокращается, и экспортировать часть евровой инфляции за рубеж, как раньше, уже не получится. А решение энергокризиса в ближайшие годы не просматривается, так как Европа напала на Россию, и эпоха дешёвой русской энергии для неё закончилась. Теперь можно только остановить часть промышленности и жёстко ограничить отпуск энергии гражданам. Это запустит обвал экономики, а сокращение объёма производимых товаров подстегнёт рост цен дальше.

Повторюсь, 25 процентов — это уже грань гиперинфляции. Гиперинфляция евро – уже реальный сценарий, который разворачивается вот прямо сейчас у нас с вами на глазах.

Россия после ввода санкций, несмотря на кучу мрачных пророчеств, с инфляцией справилась без особого напряжения. Одна из причин — грамотная политика нашего ЦБ, который в критические месяцы поднимал ставку рефинансирования, чтобы инфляция быстро возвращалась в границы разумного.