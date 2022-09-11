 

Новая иранская ядерная сделка под угрозой срыва

11.09.2022, 15:25, Разное
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Представители Германии, Великобритании и Франции заявили, что исчерпали «запас прочности» в переговорах по обновлённому ядерному соглашению с Ираном, пишет Bloomberg. Европейские страны убеждены, что Тегеран продолжает расширять ядерную программу, выходя за рамки мирного атома, отмечается в статье.


AP

В субботу правительства Франции, Германии и Великобритании выступили с совместным заявлением, касающимся последних требований Исламской Республики Иран, заявив, что у них есть «серьёзные сомнения» в приверженности иранских партнёров новой ядерной сделке, пишет Bloomberg. Переговоры по сделке длились последние полтора года, однако Тегеран оказался не способен согласовать её. Европейские страны приняли решение «провести консультации… по вопросу того, как лучше всего справиться с продолжающейся ядерной эскалацией Ирана», — цитирует издание текст коммюнике.

Тем временем Международное агентство по атомной энергии планирует провести заседание совета директоров в своей штаб-квартире в Вене, в ходе которого основной темой обсуждения станет иранская ядерная сделка. Ранее агентство заявило, что Иран за последние три месяца увеличил свои запасы обогащённого урана, подчёркивается в материале. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, отметил: «Весьма обеспокоен тем, что Иран не взаимодействует с агентством по нерешённым вопросам гарантий. Прогресса в их решении нет».

Переговоры по ограничению ядерной деятельности Тегерана в обмен на ослабление санкционного режима, в том числе в отношении экспорта нефти, шли медленно и проблематично. Однако сейчас становится ясно, что сторонам придётся смириться с очередными отсрочками и затягиванием переговорного процесса, подчёркивает Bloomberg. Изначальная ядерная сделка была сорвана, когда занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп вышел из неё в 2018 году и ввёл повторные санкции, а Тегеран расширил национальную ядерную программу в качестве ответной меры.

В совместном заявлении Великобритания, Германия и Франция отметили, что в план работы были внесены «дополнительные изменения, которые подтолкнули нас к пределу гибкости… К сожалению, Иран решил не использовать эту важную дипломатическую возможность. Вместо этого Тегеран продолжает расширять свою ядерную программу далеко за пределы того, что можно было бы действительно оправдать с точки зрения гражданских нужд», — приводит цитату Bloomberg.


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