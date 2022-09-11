 

Антигуа и Барбуда признала Карла III королём, но объявила о подготовке референдума об отказе от монархии

11.09.2022, 15:25, Разное
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Всего через несколько дней после смерти королевы Елизаветы II премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун заявил, что в ближайшие три года его страна проведёт референдум об изменении государственного устройства на республику, пишет The Guardian. По словам Брауна, это шаг станет последним на пути к независимости островного государства.


Twitter

Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун подписал документ, подтверждающий статус Карла III как нового короля островного государства, однако всего несколько минут спустя заявил о проведении в стране референдума об изменении государственного устройства на республику, пишет The Guardian.

Всего через несколько дней после смерти королевы Елизаветы II премьер небольшого государства в Карибском бассейне заявил, что потребует проведения референдума, чтобы его страна стала республикой, в течение ближайших трёх лет.

«Это не акт враждебности или показатель каких-либо различий между Антигуа и Барбудой и монархией, но это последний шаг, чтобы завершить путь к независимости, чтобы убедиться, что мы действительно являемся суверенной нацией», — заявил Браун в субботу. По его словам, даже если страна откажется от монархии посредствам референдума, Антигуа и Барбуда сохранит членство в Содружестве наций.

Ранее Браун уже настаивал на необходимости подобного шага, который станет последним на пути к независимости страны. С соответствующим заявлением глава правительства выступил в апреле во время визита графа и графини Уэссекских, младшего сына королевы Елизаветы II принца Эдварда и его жены Софи. Как напоминает издание, Антигуа и Барбуда является одним из 14 государств, сохранивших британского монарха в качестве главы государства.

Браун призвал членов британской королевской семьи, прибывших с визитом на Антигуа, использовать своё «дипломатическое влияние» для достижения «репарационной справедливости» и рассказал о желании своей страны однажды стать республикой. Жители страны тогда раскритиковали «высокомерного» принца Эдварда за шутку о том, что он не конспектировал слова Брауна.

В марте гнев жителей Ямайки на себя навлекли принц Уильям и Кейт Миддлтон, которых обвинили в возвращении к колониальным временам после того, как они общались с пришедшими поприветствовать их людьми через сетчатый забор и прокатились на заднем сиденье Land Rover, как это сделала королева Елизавета II 60 лет назад.

Жители острова обвинили королевскую семью в том, что они пользуются «кровью, слезами и потом» рабов, а на Багамах их призвали признать, что британская экономика была «построена на спинах» багамцев, и выплатить репарации.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс заявил принцу Уильяму и его супруге Кейт, что его страна стремится стать республикой. К «следующему шагу» на пути к независимости тогда призвали и в Белизе. Как напоминает The Guardian, после поездки Уильям признал, что дни монархии на Карибах могут быть сочтены, заявив, что это «должен решать народ».


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