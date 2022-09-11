 

Концерт негласно запрещенной в Санкт-Петербурге группы «Ленинград» собрал аншлаг на стадионе «Лужники» в Москве

11.09.2022, 15:20, Разное
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В субботу, 10 сентября, состоялся первый за три года концерт Сергея Шнурова в составе группы «Ленинград» в Москве. Мероприятие, организованное на стадионе «Лужники», посетили более 60 тысяч человек. В Петербурге выступления музыканта по-прежнему находятся под негласным запретом по распоряжению губернатора Александра Беглова.

Причина тому – активная гражданская позиция Шнурова, который неоднократно критиковал провальные решения Смольного и работу губернатора в частности. В своих клипах он затронул темы несвоевременного вывоза мусора, плохой уборки снега и другие городские проблемы. Наличие негласного конфликта музыкант подтвердил, выступая на пресс-конференции на полях Восточного экономического форума.

Ранее СМИ сообщили, что жители Петербурга устроили флешмоб в поддержку фронтмена «Ленинграда». Так, в городе стали появляться транспаранты с надписью: «Беглов – ***, Шнуров – Ленинград». Люди вывешивают их на своих окнах, балконах и стенах домов.


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