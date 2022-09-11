 

Несчастная, убогая и бездарная – Соседов раскритиковал игру Хаматовой в рижском театре

11.09.2022, 15:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сергей Соседов жестко раскритиковал игру Чулпан Хаматовой в одном из рижских театров, назвав убогим и бездарным. Музыкальный критик не смог вспомнить, в каких фильмах играла сбежавшая из РФ актриса.
Сразу после осложнения геополитической ситуации в мире территорию российской Федерации покинули некоторые селебрити. Среди них была и народная артистка РФ Чулпан Хаматова, у которой к тому же обнаружились проблемы с законностью использования средств благотворительного фонда «Подари жизнь». Бывшая звезда столичного «Современника» переехала в Латвию, где устроилась работать в «Новый театр» в Риге. Накануне в Сети появился фрагмент спектакля с актрисой, который организаторы начали с «бандеровского приветствия». Это возмутило как некоторых зрителей представления, так и Сергея Соседова, назвавшего мероприятие «бездарным» и «убогим».

Музыкальный критик внимательно просмотрел материал с именитой и некогда востребованной режиссерами РФ актрисой. Игру Чулпан Хаматовой он оценил крайне резко, назвав саму селебрити несчастной. При этом Соседов заверил соотечественников, что расстраиваться из-за отъезда актрисы не стоит. Страна и культурное сообщество, поклонники кинематографа и театра ничего не потеряли с ее эмиграцией.

Более того, несмотря на то, что Чулпан Хаматова с начала своей карьеры в конце 1990-х заявила о себе, как одна из наиболее перспективных и талантливых артисток, Соседов не смог вспомнить каких-либо значительных ролей в ее карьере. Так, кроме сериала «Зулейха открывает глаза» журналист не назвал ни одной из работ звезды. При этом саму книгу, по которой был снят многосерийный фильм, критик считает намного лучше, чем ее экранизацию. Игру Хаматовой Соседов оценил на 4 с минусом, назвав девушку средней актрисулькой и даже ее Чулпашкой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01.21 / «Гигантскую пирамиду Атлантиды» обнаружили на дне океана

01.04.22 / Спалился с первым “любовником”, обматерил Лободу: 5 самых лютых скандалов Лазарева

05.06.22 / Санкции не помеха — РФ получает сверхдоходы от продаж нефти и газа

24.03.22 / Россияне начали менять автомобили на недвижимость

29.03.21 / МВД пообещало привлечь к ответственности всех участников несанкционированной акции «Час Земли»

27.07.21 / Когда на Олимпийских играх в Токио побеждает россиянин где-то на небесах улыбается Петр Ильич Чайковский

21.07.22 / Отказался общаться с матерью, сбежал в Израиль и превратился в панка: каким вырос старший сын Бледанс

05.07.20 / «Швеция должна улучшить отношения с Россией»

27.06.20 / Жаркие летние ночи: Тимоти Шаламе и Эйса Гонсалес не стесняются демонстрировать нежные чувства на публике

04.06.21 / Близнецы и еще 2 знака зодиака – любители приврать по поводу и без

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика