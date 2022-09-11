Несчастная, убогая и бездарная – Соседов раскритиковал игру Хаматовой в рижском театре

Сергей Соседов жестко раскритиковал игру Чулпан Хаматовой в одном из рижских театров, назвав убогим и бездарным. Музыкальный критик не смог вспомнить, в каких фильмах играла сбежавшая из РФ актриса.

Сразу после осложнения геополитической ситуации в мире территорию российской Федерации покинули некоторые селебрити. Среди них была и народная артистка РФ Чулпан Хаматова, у которой к тому же обнаружились проблемы с законностью использования средств благотворительного фонда «Подари жизнь». Бывшая звезда столичного «Современника» переехала в Латвию, где устроилась работать в «Новый театр» в Риге. Накануне в Сети появился фрагмент спектакля с актрисой, который организаторы начали с «бандеровского приветствия». Это возмутило как некоторых зрителей представления, так и Сергея Соседова, назвавшего мероприятие «бездарным» и «убогим».

Музыкальный критик внимательно просмотрел материал с именитой и некогда востребованной режиссерами РФ актрисой. Игру Чулпан Хаматовой он оценил крайне резко, назвав саму селебрити несчастной. При этом Соседов заверил соотечественников, что расстраиваться из-за отъезда актрисы не стоит. Страна и культурное сообщество, поклонники кинематографа и театра ничего не потеряли с ее эмиграцией.

Более того, несмотря на то, что Чулпан Хаматова с начала своей карьеры в конце 1990-х заявила о себе, как одна из наиболее перспективных и талантливых артисток, Соседов не смог вспомнить каких-либо значительных ролей в ее карьере. Так, кроме сериала «Зулейха открывает глаза» журналист не назвал ни одной из работ звезды. При этом саму книгу, по которой был снят многосерийный фильм, критик считает намного лучше, чем ее экранизацию. Игру Хаматовой Соседов оценил на 4 с минусом, назвав девушку средней актрисулькой и даже ее Чулпашкой.