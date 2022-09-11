Эксперты назвали вредные для желчного пузыря продукты питания

Эксперты по питанию назвали продукты питания, вредные для полноценного функционирования желчного пузыря. Кроме того, специалисты перечислили признаки, по которым можно диагностировать проблемы с этим важным органом.

Одним из важнейших органов пищеварительной системы человека является желчный пузырь, накапливающий желчь для расщепления жиров. При нарушении работы органа меняется состав этого секрета, из-за чего она застаивается, что может привести к образования камней. Вывести из строя орган могут много факторов, среди которых и неправильное питание. Эксперты считают, что вредить организму, вызывая подобные процессы, может даже крепкий бульон, сваренный на мясе или грибах. Содержащиеся в блюде вещества способны вызвать активное образование камней. Чтобы избежать рисков для здоровья, лучше заменить бульоны обычными овощными супами, легкими и богатыми как витаминами, так и минералами.

Не стоит злоупотреблять и жирными сортами мяса и рыбы, особенно свининой, бараниной, лососем и тунцом. Перерабатывая эту тяжелую пищу, организм тратит большое количество желчи, что усложняет процесс пищеварения. Вместо перечисленных продуктов питания лучше остановить выбор на телятине или курице, сельди, а также треске. Из овощной корзины лучше убрать чеснок, редьку, горчицу и хрен, так как они раздражают стенки желчного пузыря. Заменить их в салате может оливковое масло, защищающие также и другие органы ЖКТ.

Из рациона лучше исключить и обилие кислых ягод и фруктов, например, клюкву и цитрусы, поскольку они увеличивают спазмы желчного пузыря. Как альтернативу эксперты предлагают абрикосы, яблоки, персики и малину, причем не только в свежем виде, но и в виде варенья или джемов, а также компотов. Способны навредить желчному пузырю и некоторые виды зелени, петрушка, щавель и шпинат. Заменить их можно тыквой и морковью, содержавшийся в них керотин трансформируется в витамин A, нормализующий работу желчного пузыря.

Навредит важнейшему органу пищеварительной системы и алкоголь, так как подобные напитки вызывают спазмы протока желчного пузыря. Это влечет за собой застой секрета, и может закончиться образованием камней. Вредна органу и газированная вода, повышающая метеоризм кишечника. Слишком крепкие чай и кофе также приводят к аналогичным результатам. Вместо перечисленных напитков лучше выбрать отвар шиповника, богатый витаминами, особенно C, и очищающий организм сок свеклы, а для повышения тонуса – цикорий, который полезен для метаболизма и кровообращения.

Для того, чтобы избежать резкого ухудшения состояния здоровья, следует быть внимательным к сигналам своего организма. Главными симптомами ухудшения функциональности желчного пузыря являются горький привкус во тру, вздутие живота, рвота, боль в подреберье справа, а также расстройство стула. При наличии таких признаков необходимо срочно обратиться к своему лечащему врачу для проведения обследования организма.