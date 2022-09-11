 

Турчак посетил беженцев в Белгородской области

11.09.2022, 14:54, Новости дня
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и депутат Госдумы Артем Туров, который координирует работу сводного отряда добровольцев, посетили пункт временного размещения беженцев. Также они посетили железнодорожный вокзал в Белгороде, куда привозят людей из Казачьей Лопани Харьковской области, сообщила пресс-служба ЕР.

«В палаточном лагере почти в круглосуточном режиме работают добровольцы «Молодой Гвардии» и «Волонтерской роты». Вместе с ними волонтеры из Харьковской области, которые еще недавно оказывали помощь в гуманитарных центрах «Единой России». В палаточном лагере есть все необходимое – медпункт, детская комната, столовая, работает миграционная служба. Люди накормлены, в тепле и в безопасности. Кто-то уже в ближайшее время сможет уехать в соседнюю Воронежскую область – РЖД предоставляет поезд. Всех вносим в базу данных, со всеми запросами, чтобы четко понимать потребность. Многие хотят вернуться домой. Так и будет. Надо просто пережить этот период. И мы его переживем, вместе», – передает официальный сайт «Единой России» слова Турчака.

Гладков отметил, что часть беженцев будет перенаправлена в Воронежскую область. Тем, кто примет решение остаться, помогут с трудоустройством.

«У нас 20 тыс. вакансий. Много вопросов задавали про выплаты, пенсии. У нас в РФ единая система. Независимо от того, где вы находитесь, все ваши вопросы решат. Самое главное – что все живы, здоровы», – сказал он.

Также Турчак поблагодарил главу региона и его команду, сотрудников силовых ведомств и пограничников, волонтеров, предпринимателей.

«Всех, кто сегодня делает все возможное для жителей Харьковской области», – заключил он.

Ранее Турчак заявил, что «Единая Россия» переместила волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска в пункт временного размещения (ПВР) на границе с Белгородской областью.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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