Чтобы россияне смогли увидеть Дальний Восток, Ростуризм покажет им кино

В Ростуризме сообщили о запуске всероссийской программы, суть которой заключается в создании для россиян благоприятных условий для посещения Дальнего Востока.

Однако в ближайшее десятилетие, по мнению ведомства, реализовать замысел можно в ограниченном формате.

Глава Ростуризма Зарина Догузова констатирует: рост цен на авиабилеты и доходы отдельных групп населения (прежде всего, речь о пенсионерах) не позволяют им путешествовать по территории Российской Федерации.

– В принципе, путешествовать в преклонном возрасте опасно для жизни и это безусловно учитывалось при начислении пенсий… Однако у нас есть механизмы всё-таки познакомить людей с видами Владивостока, красотами Камчатки и Сахалина, – поясняет она.

Ведомство намерено совместно с Минкультом снять серию короткометражных фильмов о городах и достопримечательностях региона. Они будут бесплатно демонстрироваться в метрополитене, торговых центрах, телеэфире, поликлиниках, отделениях социальной защиты и павильоне Дальнего Востока на ВДНХ.

В будущем появится и платная услуга пребывания на виртуальном Дальнем Востоке. Надев специальный шлем, можно будет за умеренную плату посетить лучшие места региона.

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