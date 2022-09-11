1870 Abrau-Durso Wine & Food: винное посольство в Москве приглашает на черноморскую кухню

Всякий, кто путешествовал по винодельням, знает, что многие хозяйства сегодня не ограничиваются проведением винных дегустаций для гостей, но непременно стараются дополнить их гастрономической составляющей. Это и понятно, ведь вино – важный элемент трапезы, а от гармоничного сочетания с едой оно только выигрывает. Не удивительно, что рестораны при винодельнях становятся почти обязательным элементом.

В России одним из первых хозяйств, создавших собственный полноценный эногастрономический проект еще на рубеже 2010-х, было Абрау-Дюрсо. Однако Русский винный дом, недавно отпраздновавший полуторавековой юбилей, на этом не остановился и, что называется, пошел в народ. В 2019 году заработал ресторан 1870 Abrau-Durso Wine & Food в Геленджике, быстро ставший важной точкой притяжения для гостей популярного курорта. Немного позже еще один появился в Новороссийске. Теперь дошла очередь и до Москвы – недавно флагманский ресторан от Абрау-Дюрсо с тем же названием открылся на Арбате.

За кухню отвечает Павел Тарасов, успевший поработать в “Недальнем Востоке” и “Рыбе моей”. Заведение позиционирует себя как ресторан черноморской кухни. Строго говоря, это не совсем так. Все-таки речь идет об авторском взгляде на гастрономические традиции Северного Причерноморья, а еще об использовании региональных продуктов, таких как мидии, рапаны, черноморская сельдь или барабуля.

Например, рапана можно встретить в миничебуреках с томатной аджикой (невероятно популярных в ресторанах возле самого Абрау-Дюрсо), в хрустящих, островато-пряных шариках с йогуртовым соусом, в строганов с картофельным пюре и в фетучини. Из черноморской сельди делают отличный форшмак, мидии тушат в соусе с добавлением игристого вина, а барабулю подают просто так – обжаренной в тончайшем кляре, с соленым лимоном и соусом из пикулей.

Впрочем, меню выходит далеко за условные региональные рамки. На закуску, например, предлагают попробовать паштет из скумбрии, нежнейшее карпаччо из гребешка, севиче с лососем и свежей клубникой и салат с уткой и хрустящими вешенками.

В основном разделе фигурируют и бараньи язычки в гранатовом соусе с томлеными баклажанами, и рваная утка со сморчками и муссом из цветной капусты, и телячья щечка в винном соусе, и куриные потроха, томленые в сметане с брютом и перепелиным яйцом.

Раздел десертов довольно лаконичен, но медовик и карамельный наполеон сделаны отменно.

С вином здесь тоже все хорошо. Разумеется, львиную долю позиций в карте составляют позиции из портфеля Абрау-Дюрсо, включая топовые “Виктор Дравиньи”, Brut d’Or и “Империал”, а также премиальные тихие выдержанные моносортовые. Но этим дело не ограничивается. Есть Chateau d’Avize от шампанского проекта Абрау, есть премиальная линейка от “Винодельни Ведерниковъ”, входящей в холдинг Русского винного дома, есть и интересные позиции от сторонних производителей (“Раевское”, “Винодельня Узунов”, Chateau de Talu), причем количество последних планируют серьезно расширить.

Кстати, при ресторане есть винный бутик, где все это можно приобрести по ценам, почти невероятным для центра столицы.

Средний счет – 2500 рублей.