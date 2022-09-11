Ну вот и все: Стало известно о разводе только что окольцевавшего молоденькую Прилучного

34-летняя звезда “Мажора” окольцевала свою избранницу буквально через пару месяцев после начала отношений. В недавнем интервью Надежде Стрелец артист заявил, что такую женщину, как 26-летняя Зепюр Брутян, он искал всю жизнь.

Судя по всему, влюбленный Павел Прилучный верит в то, что этот брак будет последним в его жизни, ведь молодая жена полностью соответствует его представлениям о том, какой должна быть супруга. По словам актера, он уверен, что женщине необходимо быть “принцессой” – маленькой, милой, легкой, тонкой и звонкой.

Увы, психолог Лина Дианова сделала разбор интервью Павла Прилучного и отметила, что, скорее всего, браков в жизни актера будет еще несколько. Вот и все, благодаря ее видео стало известно о неминуемом разводе только что окольцевавшего молоденькую “принцессу” актера.

Также психолог сделала предположение, почему будут разваливаться отношения Прилучного. В интервью актер признался, что хочет еще детей. Однако он не упустил момента уколоть бывшую жену Муцениеце, после развода с которой был уверен, что “это его первые и последние” отпрыски.

Лина Дианова предостерегла Павла Прилучного, отметив: когда у “принцессы” рождается ребенок, она превращается в женщину с заботами. “Но Павел к такому изменению вообще не готов”, – отметила психолог.

“Как уничижительно он говорит о первом браке. Он подумал, что его отношения (с Муцениеце. – Прим. ред.) испортились не потому, что он не готов к детям, а потому, что с его женой что-то произошло. Ну да, она выросла – превратилась из девочки-принцессы в женщину. Это говорит о том, что у Павла будет еще не одна жена”, – резюмировала Лина Дианова.