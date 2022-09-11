Власти заявили о «глобальных потерях» ВСУ на херсонском направлении

Город Херсон находится в полной безопасности, ситуация на херсонском направлении стабильная, а подразделения Вооруженных сил Украины несут большие потери, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Город Херсон находится в полной безопасности. <…> На херсонском направлении все стабильно, все благоприятно», – передает ТАСС слова Стремоусова. По его словам, ВСУ несут «глобальные потери» и «терпят поражения».

Ранее Стремоусов рассказал об уничтожении польских танков на херсонском направлении.

До этого СМИ писали, что военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов. Они заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».

Напомним, Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».

—