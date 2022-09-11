Не злоупотребляйте отношениями и держите свои тайны при себе: простые правила работы с друзьями в офисе

Очень часто люди испытывают сильнейшее одиночество на работе, когда коллектив, в котором они трудятся, представляет собой людей без общих интересов. Поэтому стоит быть благодарным, если вы можете работать в одном офисе с друзьями. Однако здесь придется соблюдать ряд определенных правил, чтобы не испортить дружбу и карьеру! Что это за правила? Читайте дальше, чтобы узнать!

Позаботьтесь о тайнах друг друга, находясь в офисе

Первое правило, которое необходимо применять при работе в офисе с друзьями, — заботиться о тайнах друг друга. Вы должны сохранять границы конфиденциальности своих друзей и ни с кем не делиться ими. Можно сказать, что это основное правило, которое необходимо соблюдать, работая в одном офисе с друзьями.

Не перекладывайте свои дела на друга

В любой ситуации крайне важно оставаться профессионалом – даже если вы работаете с самыми близкими друзьями! Хоть это и родные вам люди, они все еще остаются вашими коллегами!

Многие люди используют дружбу, чтобы переложить свою работу на других людей. Это испортит хорошие отношения с друзьями, поэтому не делайте этого, потому что это совершенно непрофессионально.

Доверяйте друг другу и не поддавайтесь на провокации

Одна вещь, о которой следует помнить, работая с друзьями, — это сильное доверие друг к другу. Из-за того, что вы работаете вместе, могут появиться люди, которые попытаются разрушить вашу дружбу – из соображения банальной зависти! На любые провокации реагируйте спокойно, взвешивайте все, что вам говорят. Если вы доверяете другу, вас никто не сможет рассорить!

Знайте свое положение и не злоупотребляйте своей властью

Это правда, что связи и отношения можно использовать для карьерного роста. Однако, если вы хотите обрести безопасность и комфорт, работая в одном месте с друзьями, лучше не употреблять властью из соображений дружбы. Разделяйте преданность человеку и профессионализм в работе!

Поддерживайте друг друга и соревнуйтесь здоровым образом

Пятое правило, которое следует применять при работе в офисе с друзьями, — поддерживать друг друга. Налаженные дружеские отношения также должны быть наполнены взаимной поддержкой и здоровой конкуренцией. Вы можете оказывать поддержку друг другу для достижения успеха в карьере, прогрессировать и развиваться.

Подводя итоги, скажем: даже если вы работаете в одном офисе с друзьями, вы все равно должны оставаться профессионалом, но при этом вам следует поддерживать друг друга, помогать и расти вместе!