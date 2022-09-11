Мнение: Не поздравляйте меня с Днем танкиста…

Сегодня с утра в телефоне десяток поздравлений с Днем танкиста. Но я уже давно не танкист, хоть и закончил Казанское танковое.

Но давно это было. Еще в прошлом веке. Звание лейтенант мне присвоили еще в 1985 году. Да и из армии я уволился еще 32 года назад, в 1990 году…

А в Казанском танковом День танкиста начали праздновать еще вчера.

Вчера же в Казанском танковом открыли бюст Дамиру Исламову, выпускнику Казанского танкового 2018 года, посмертно награжденного званием Герой России.

Оказывается, с начала спецоперации России на Украине уже десять выпускников Казанского танкового удостоены звания Герой России. Большинство – посмертно.

Впервые с 1981 года сегодня мне почему-то не хочется праздновать День танкиста. Потому что совсем не празднично на душе… В общем, не надо меня поздравлять с Днем танкиста.

Фотографии отсюда

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