Цукерберг объяснил, почему просил своего помощника ввести за него CAPTCHA

Глава компании Meta*, основатель соцсети Facebook* Марк Цукерберг прокомментировал, почему на недавней презентации он дважды просил своего помощника ввести за него код CAPTCHA.

Как оказалось, бизнесмен страдает от зрительной дисфункции.

– Мой биологический возраст уже не мал, поэтому, как и все люди, я страдаю от износа зрительных органов, – пояснил он. – Вот, почему я попросил своего человеческого помощника ввести эти проклятые символы.

По словам источников в компании, предпринимателя очень злят коды CAPTCHA и он регулярно требует отказаться от них или по крайней мере сделать так, чтобы они не попадались лично ему на глаза. Никаких возражений Цукерберг не принимает и даже угрожает несогласным «дезинтеграцией».

Цукерберг страдает от множества необычных синдромов – так, недавно во время пресс-конференции он не моргал почти пять минут. Затем оказалось, что он просто забыл это сделать, но в такое объяснение поверили не все. Врачи считают, что миллиардер скрывает тяжёлое наследственное заболевание, опасаясь обрушения стоимости акций Meta.

*Признаны экстремистскими (террористическими, вражескими, гомофобными и дьявольскими) организациями и сетями в России

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