 

Мнение: Запорожская АЭС остановлена

11.09.2022, 11:30, Разное
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В связи с продолжающимися обстрелами, сегодня был остановлен последний работающий энергоблок Запорожской Атомной Электростанции.

В связи с непрекращающимися обстрелами со стороны Украины и угрозами терактов со стороны украинских властей, энергоблоки ЗАЭС переведены в холодный режим.
Уровень радиации на ЗАЭС не превышает норму, персонал продолжает работу в штатном режиме. Вооруженные силы России обеспечивают защиту населения Энергодара и персонала станции от обстрелов украинской артиллерии.

На Украине уже заявили, что "зима будет холодной".
ЗАЭС давала до 20% генерации Украины.

Источник: Colonel Cassad


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