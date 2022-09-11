Мнение: Запорожская АЭС остановлена
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В связи с продолжающимися обстрелами, сегодня был остановлен последний работающий энергоблок Запорожской Атомной Электростанции.
В связи с непрекращающимися обстрелами со стороны Украины и угрозами терактов со стороны украинских властей, энергоблоки ЗАЭС переведены в холодный режим.
Уровень радиации на ЗАЭС не превышает норму, персонал продолжает работу в штатном режиме. Вооруженные силы России обеспечивают защиту населения Энергодара и персонала станции от обстрелов украинской артиллерии.
На Украине уже заявили, что "зима будет холодной".
ЗАЭС давала до 20% генерации Украины.
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Источник: Colonel Cassad
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