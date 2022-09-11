 

Пошла в горы – Личное мнение

11.09.2022, 11:25, Разное
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Сегодня буду хвалить Викторию мадам Кактус-Боню. Чтобы вырасти в своих глазах, она собралась покорить Гималаи.

Гималаи — это натурально горы. Не фигура речи.


А ты взял восмитысячник? Фото: Соцсети

«Иду, чтобы понять, кто я, что я, как я справляюсь со своими страхами», — сообщила Боня прессе.

Боня выбрала для покорения гору Манаслу высотой более 8100 метров. Ка-а-ак залезет на неё, чтобы… Ну, я даже не знаю, чтобы что.

На горе будет холод и ветер. Кислорода почти не будет, да и зачем он Боне, если она готова ко всему.

Лично я уверена, что у Кактус-Бони всё получится. На день рождения Неймара пробралась? На красную дорожку в Каннах просочилась? Пфф, подумаешь — гора какая-то. Боня справится. Встанет наверху и гордо посмотрит вниз, как вышка 5G на абонентов.

«Я знаю, что это опасно, но это мой рост, к которому я готова», — продолжает делиться подробностями восхождения с прессой будущая альпинистка Боня.

Верите, что Боня справится?

Источник: Лена Миро


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