 

Мнение: Как банковский работник начал разрабатывать компьютерные игры

11.09.2022, 11:10, Разное
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Читатель Александр пишет, что раньше работал в банке, а теперь занимается компьютерными играми, зарабатывает хорошие деньги и весьма доволен поворотом своей карьеры. Публикую письмо:

Олег, добрый день. Хочу вас поблагодарить. Ниже моя история получения второй профессии.
Она напрямую связана с вами и вашими публикациями.

Началась она в 2020 году в апреле, когда у нас в Петербурге был первый карантин по Ковиду, настолько жёсткий, что было закрыто всё, вплоть до МФЦ.

Сериалы были все просмотрены, хотелось оказаться где-то на Бали и при этом не потерять в доходе, делать было нечего, листал и читал статьи в интернете, в том числе и ваш блог, где наткнулся на статью “как устроиться в геймдев” (ссылка).

Мысль запала в голову. Я подумал ещё неделю. Так как я долго работал в банковской индустрии и знаком с финансовым и продуктовым анализом, то по всем своим знакомым и знакомым знакомых бросил клич, что ищу подработку аналитиком мобильных игр бесплатно (в обмен на опыт).

Было несколько откликов, но я согласился на первый. Поговорил с директором студии, мне дали игру для анализа, инструменты получения данных и я с июня начал потихоньку смотреть что и как (параллельно работая на основной работе и осваивая новую). Через 3 месяца мне стали немного доплачивать (символически, 10 тысяч), а с марта мне стали платить зарплату вполне себе согласно рынку.

Через год ради интереса я опубликовал резюме аналитика игр, и так как опыт в работе уже стоял “1 год”, меня просто завалили предложениями о работе.

Геймдев постоянно расширяется, там крутятся большие деньги, востребованность любого специалиста огромная, нечто похожее было в банковской сфере в нулевых годах, когда тебя хантили постоянно.

Я работаю в геймдеве уже больше двух лет, вспомнил SQL, выучил python и вполне доволен жизнью. График свободный, могу работать из любой точки мира. Предложения о работе поступают постоянно.

Хочу вам сказать спасибо. Если бы не ваша статья — я бы даже не подумал в сторону геймдева. Прежняя работа тоже была нормальной, но от этой я получаю искреннее удовольствие и гораздо больший доход.

После 24 февраля было не вполне ясно, как я буду получать деньги — зарплата у меня в рублях, расходы работодателя в рублях, а доходы игровых студий обычно в долларах или евро (поэтому часть игровых студий из-за ухода Google от монетизации в России быстро зарегистрировали юрлицо в Евросоюзе) и была проблема с переводом из Европы в Россию, западные банки очень придирчиво изучали такие платежи. Но к июню проблема моим работодателем была в целом решена.

Размер зарплаты не изменился (несмотря на то, что курсы доллара и евро упали).

Источник: Место для дискуссий


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