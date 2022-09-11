Мнение: Двухсотый

Двухсотый день спецоперации похож на сто девяносто девятый — разгром в Харьковской области не превращается в военную катастрофу только по причине нехватки ресурсов и возможностей ВСУ. Собственно, в Киеве уже вынуждены сами призывать не верить сообщениям о взятых десятках населенных пунктов, так как во многих случаях до них просто некому дойти и зайти в них. Пожалуй, сегодня этот дефицит возможностей — единственный спасательный круг для Кремля.

По науке сейчас в образовавшуюся дыру размером в сотню километров нужно вводить свежие дивизии, корпуса и армии, но генерал Залужный сумел создать две ударные группировки, способные прорвать оборону, но на большее у него ресурса не хватило. Так что если спасение для Кремля и есть, то только в этом.

Самое время начать выявлять виновных в разгроме. Понятно, что главный виновный сидит в бункере и зыркает оттуда. Привычка прыгать в кусты при любой неясной ситуации — характерное и уже привычное поведение нашего всего. Но именно здесь и проявляется гениальность верховного лидера, если не как главнокомандующего, то как криминального пахана: он успел повязать всех высших сановников, выдавив из них на памятном Совбезе согласие на проведение спецоперации, и теперь не он один отвечает за результат, а все вместе. Кого обвинять, если вы сами согласились, что войска надо вводить?

Раз так — то будут искать стрелочника помельче. Пропаганда уже набрала в грудь воздух и ждет, на кого его выпустить. У некоторых случаются шептуны, и они выдавливают из себя еще одно заветное слово: «Предательство». Мы бы всех их победили, но тут где-то среди нас завелся вражина, вот она-то все и испортила. Кого назовут предателем — пока тоже неясно. Оппозицию всю извели под корень, как невовремя. Было бы на кого обрушить праведный гнев.

Но, думаю, с раздачей слонов они справятся. Как раз тут их учить не нужно. Гораздо более интересно: что они будут делать с полным провалом на западе. Ни разу не удивлюсь, если нынешнюю катастрофу Кремль прикроет еще одной авантюрой, атаковав, к примеру, Прибалтику. Вероятность этого крайне невелика, но мастерство ведь не пропьешь. Остановиться Кремль уже не может, это исключено. На нынешнем этапе распада страны единственный метод управления, доступный правящему режиму — это либо внутренний террор, либо внешняя агрессия. Нормальное управление закончилось, и его уже не будет до самого краха. Пространства решений нет, оно стягивается в одну-единственную точку. Поэтому и выбора у Кремля почти не осталось.

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