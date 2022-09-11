Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Исправить свою ошибку, сделать важное открытие, избавиться от вредной привычки – таковы возможности этой недели. Да, она не про глобальный успех, а про пазлы, из которых он обычно состоит. А что вы хотели от Девы? Она не стратег, она – бухгалтер!

Вторая декада сентября проходит в условиях инерции: 6 планет находятся в ретро-движении, и одна – Марс – сбрасывает скорость. Неудивительно, что мозг тормозит, а дела продвигаются со скрипом. Это время оглядываться назад, а не бежать вперед.

И хотя связь Солнца с Ураном делает возможными разные чудеса и неожиданности, помогает находить нестандартные решения и усваивать новые знания, этой энергии не будет хватать на серьезные перемены. А вот на осознания, инсайты, поиск своих ошибок и проработку старых проблем – вполне.

Это тот случай, когда все самое значимое происходит в голове, а не в реале. Что тоже неплохо! Главное – не принимать пока важных решений относительно будущего и разных стратегических планов.

Серьезной помехой будет и конфликт Марса с Венерой. Увы, не все парные отношения переживут эту неделю. И тут нужно иметь в виду, что склеить разбитую чашку потом не получится – положение Урана говорит о судьбоносности перемен.

Для свадеб, разводов, покупок и продаж, косметологии, переездов, поисков работы неделя не подходит. Более того: противостояние Меркурия и Юпитером может так затуманить мозг, что нереалистичные планы покажутся рабочими, убогая квартира – отличной инвестицией, а вакансия без оклада – работой мечты. Нет, от таких решений лучше заранее отказаться!

Но можно поработать над тем, что накипело и накопилось. Например, отказаться от курения, избавиться от хлама в квартире и в гаджетах или от привычки ложиться спать за полночь. Такие планы могут сбыться.

Ну а выходные звезды советуют провести тихо и по-осеннему. Больше созерцайте, меньше суетитесь. Время активного труда осталось позади, можно и отдохнуть!

Овен

Всю неделю жизнь будет настойчиво возвращать вас к событиям первых дней сентября, предлагая что-то переделать или изменить свое отношение к ним. В понедельник Овны будут слишком чувствительны, чтобы заниматься чем-то серьезным, зато в пятницу сил станет побольше, да и оптимизма прибавится.

Телец

Вы на главных ролях: ваш Уран всю неделю будет находиться в контакте с Солнцем. Это и поддержка влиятельных людей, и творческие озарения, и удачи в IT, интернете, научной работе. Пользуйтесь этим влиянием, но не принимайте пока важных решений, копите информацию.

Близнецы

Марс в вашем знаке всю неделю будет держать в напряжении Венеру, а заодно и вашу психику. Что-то может не получаться, особенно в сфере отношений и зарабатывания денег. Ваши желания могут разойтись с возможностями. С этим придется разбираться, укрощать эгоизм, проявлять гибкость.

Рак

Всю неделю Ракам придется решать глубоко личные проблемы и бороться с собственными страхами и комплексами. Если не вывозите – смело записывайтесь к психологу или идите на тренинг, в группу поддержки. Друзья, единомышленники и люди в целом будут нести вам надежду и реальную пользу.

Лев

В денежной сфере возможны неприятные события. На всякий случай подстрахуйтесь в таких темах, как трудовые договоры, гонорары, сроки погашения кредитов. Следите за новостями в профессиональной теме, а если будет возможность пройти короткий обучающий курс – обязательно соглашайтесь.

Дева

В вашем знаке сейчас происходит все самое важное, поэтому на каком-то уровне – внешнем или внутреннем – будут происходить перемены. Травмирующий вашу Венеру Марс может доставлять беспокойство или неприятности на работе, зато Уран обещает открыть вам новые знания, познакомить с интересными людьми.

Весы

Меркурий пятится назад по вашему знаку, заставляя возвращаться к темам начала сентября, а может быть и к более давним событиям. Но гораздо больше вам могут повредить розовые очки, которые подсовывает Юпитер. Не давайте оценок и обещаний, а также берегитесь ощущения «Нет ничего проще» – оно очень обманчиво!

Скорпион

Скорпионам звезды советуют следить за своим здоровьем и не игнорировать симптомы, даже если они вам привычны и хорошо знакомы. Занимайтесь профилактикой, вспомните все заброшенные упражнения, которые ранее приносили пользу. Друзья и любимый человек будут вашей опорой и поддержкой.

Стрелец

Неделя приятных финансовых новостей или перемен: Солнце активирует денежную тему и помогает вам зарабатывать! В то же время личная жизнь потребует от вас серьезности и взрослых решений. Если хотите изменить образ жизни, режим дня или пищевые привычки – приступайте прямо с понедельника.

Козерог

Вы начнете неделю на подъеме и сможете достичь серьезных успехов в учебе, особенно в хорошо знакомых или любимых темах. Вас будут поддерживать преподаватели или кураторы, тренеры. Нарушить планы могут проблемы со здоровьем или слишком большая занятость – отнеситесь серьезнее к распределению своей нагрузки.

Водолей

У вас могут возникнуть проблемы в путешествиях, учебе, личной жизни, спорте, творчестве и воспитании детей. Вам придется делать выбор и заново оценивать свои силы. Хорошие новости будут касаться вашего дома, семьи, налогов или соц. пособий. Вы найдете новое решение или получите приятное предложение.

Рыбы

Несколько дней после полнолуния Рыбы могут ощущать пустоту или усталость, отсутствие мотивации. Со временем это пройдет, тем более что жизнь подбросит вам новых задач в финансах и отношениях. Решить проблемы помогут переговоры, поездки, новые книги, консультации со специалистами.