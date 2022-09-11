Лицемерка Маркл отпраздновала смерть королевы: Явилась при полном параде

Меган Маркл, которой накануне король Карл III запретил в последний раз увидеться с умирающей королевой, все же улучила момент, чтобы приблизиться к монаршей семье.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые после смерти Елизаветы II получили новые титулы и обязанности, пригласили герцога и герцогиню Сассекских на

церемонию встречи со скорбящими британцами. Члены Британской королевской семьи вышли в люди, чтобы осмотреть цветы, принесенные к воротам Виндзорского замка в память о покойной королеве.

Лицемерка Меган Маркл, которая вылила столько помоев на семью, в которую вошла после свадьбы с наследным принцем, была рада предоставившемуся шансу попозировать папарацци. Она долго ждала возможности выйти в люди, а поэтому подготовилась с особой тщательностью. По мнению посетителей форумов, повод для нее не сильно важен.

Маркл поразила всех своим свежим лицом и тщательно подобранным нарядом: платье подогнано и сидит идеально, а лицо светится. Складывается ощущение, будто она отпраздновала смерть королевы Елизаветы II и радуется возможностям, которые могут теперь перед ней открыться.

Герцог и герцогиня Корнуольский и Кембриджская (новые титулы Кейт Миддлтон и принца Уильяма. –

Прим. ред.) напротив, выглядели не лучшим образом. Костюм Уильяма сидел плохо, прическа Кейт была сделана на скорую руку, а к ее платью и вовсе прилипли волосы. Лица пары были бледными и на них резко проступили морщины.

По мнению интернет пользователей, сразу видно, кто скорбит по настоящему, а кто – лишь светит лицом. Уверены они и в том, что Меган пригласили лишь для того, чтобы она не смогла упрекнуть БКС в расизме. Именно этим она занимается при каждом удобном поводе.