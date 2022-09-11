Личное: “Получилась бы хорошая пара”

Давайте попробуем начать очень важную, может быть самую важную, тему, касающуюся отношений.

Границы в паре, у которой есть ребенок.

Ребенок полностью перестраивает границы в паре, расширяет общую территорию настолько, что пара без ребенка и пара с ребенком – две разные системы с точки зрения поля.

А многие до сих пор совсем этого не понимают.

Давайте два письма для начала разберем. Вот первое.

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Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Надеюсь, что мое письмо попадёт на разбор.

Мне 33 года, защитила диссертацию и уже несколько лет работаю преподавателем. Есть сын, ему 6 месяцев. Также есть квартира, купленная в ипотеку в СПб, где я жила и работала до недавнего времени. Внешность обычная, много лет занималась в тренажёрке и дома, стандартный уход за собой. После родов поправилась, вес до сих пор не восстановился. Я пыталась ходить в тренажерку, но сил и желания хватило на 2 месяца.

Речь в письме пойдёт об отце ребёнка.

Р. 32 года, иностранец, мы из одной профессии и он тоже преподаватель, живет на другом континенте, достаточно успешен в своей сфере, на сколько я могу судить. Прилично зарабатывает по меркам той страны, очень красивый, спортивного телосложения, накаченный. Познакомились на онлайн конференции в июне того года, где я была организатором. На тот момент я работала в очень престижном вузе и хорошо зарабатывала, что позволяло мне оплачивать дорогую ипотеку, нормально содержать себя и помогать родителям.

Переписка в Вотсапе очень быстро перешла из разряда деловой в неформальную. Даже слишком быстро. Через 4 дня общения мы уже выбирали место для встречи, куда полетим в условиях карантина, а через неделю уже были куплены билеты. От него шёл интерес в мою сторону, а я и не сопротивлялась. Наверное, первые отношения, где я не паровозила и не шла танком. Мне было интересно общаться на английском, а его активность мне льстила. Я это списывала на горячий менталитет, но все равно было очень приятно. Особенно на фоне тухлого дефолта, который был в прошлых отношениях, которые за три года так и не сдвинулись с уровня «встречи несколько раз в неделю».

Бывший молодой человек был старше меня, практически сразу же, как мы начали встречаться, у его мамы обнаружили рак, все эти годы он занимался её лечением, а я выносом мозга на тему « когда же мы начнём жить вместе?». Сейчас уже не знаю, чего мне хотелось больше, угомонить тикающие часики, семью или съехать со съёмной квартиры на окраине СПб. Мы постоянно ссорились из-за меня. Я считала свою ОЗ выше, что было правдой на тот момент. От этого было ещё обиднее, что на мне не женятся. Когда поняла, что ждать переезда на совместную жилплощадь можно ещё очень долго, решилась и взяла квартиру. Это было самое правильное решение.

(Правильное, потому что ожидания переезда в квартиру мужчины были целиком из внешнего локуса и мимо границ. От других людей вообще ничего нельзя ждать себе и тянуть, даже от самых близких)

2 раза он со мною расставался, потом сходились по моей же инициативе. Влюблённости у меня к нему не было, но была и есть сильная симпатия, так как он очень хороший человек и много для меня делал. Он сам догадался, что я с кем-то общаюсь, отнекиваться не стала. На душе стало легче, несколько дней до это места себе не находила. В любом случае поступила по-свински, так узнал он об этом в момент, когда маме предстояла очередная операция и накануне умерла близкая родственница.

К моменту знакомства с Р. наши отношения стали походить скорее на дружеское общение и встречи 1-2 раза в неделю. На фоне всего этого слова Р.: «Я хочу, чтобы у нас были дети, много детей» как-то особенно впечатляли. Мне никто и никогда этого не говорил. Даже когда давно была замужем.

И вот мы встретились. Встреча прошла хорошо, мне было с ним очень комфортно, словно мы очень давно знакомы, хоть и казалось, что дикой влюблённости нет. Он, похоже, испытывал такие же чувства. Мы не предохранились. Инициатива шла от него, а я не стала сопротивляться. По моим расчетам шансы забеременеть впервые в 32 года на фоне диагнозов и прочего были минимальны. Но это случилось, и судя по анализам, в первую же ночь.

Через неделю после возвращений я узнаю, что беременная. У меня шок и истерика, страх перед будущим. Звоню ему, у него тоже шок, он этой новости совсем не обрадовался, а позже признался, что хотел предложить аборт, но промолчал. Благодаря статьям из блога удалось как-то вырулить это, успокоиться, даже сохранять спокойствие в переписке, хотя в душе была буря. В итоге как-то оно все наладилось. Это было в августе.

В октябре случилось очень плохое – я потеряла любимую работу. Мне не продлили контракт, о чем я узнала только на самом конкурсе, где выяснилось, что на мою должность нашли другого сотрудника, а мне ничего не сказали. Это была середина семестра. Пришлось срочно что-то искать. Друзья помогли, спасибо им огромное, но все равно я очень много потеряла – статус вуза, деньги, даже должность теперь ниже. Я на столько любила это место, что готова была там ночевать. Очень много и, как мне казалось, хорошо преподавала, но не уделяла внимание научной деятельности, а это было фатально для контракта. Руководству нужны были научные кадры, а не педагоги. Теперь же все приходится начинать сначала.

Всю беременность я работала на пределе в других вузах, до последнего вела занятия очно. Даже в роддоме умудрялась работать и вернулась к занятиям онлайн через 3 недели после родов. Бесплатно. Это было условие, при котором меня взяли.

После увольнения полетела к Р., он не мог из-за ковидных ограничений, и провела в его стране месяц. Мне очень понравилось. Я боялась, что в быту мы не поладим, все же отдых в дорогом отеле – это одно, а быт – совсем другое. Но нет, мы хорошо ладили словно до этого уже давно жили вместе. Никто никого не донимал, хочешь работать или читать – делай, я своими делами займусь. Я люблю готовить, поэтому каждое утро накрывала завтраки, как в отелях, и готовила разнообразные ужины. Ему это очень нравилось. Он тоже старался – мы постоянно куда-то ходили, ездили. Он познакомил меня с семьей и коллегой. Все приняли меня очень хорошо. Со всеми сейчас поддерживаю отношения и шлю фото сына.

(Как хорошо, что у автора такое полезное увлечение – готовить еду. Кстати, если вы обратите внимание, даже увольнение было на руку автору в ситуации с Р. Она смогла поехать и они жили как пара, она подружилась с его семьей. То есть потеряв в одном, она приобрела в другом и могла бы приобрести больше)

В последний день моего пребывания было грустно. Р. сказал, что очень привык, что приходя домой его встречали с ужином, да и вообще мы были настоящей семьей.

Поссорились мы тогда 2 раза. Первый из-за моего бзика. Занятий на тот момент не было, и я начала дуреть. В голову лезли мысли, какая-то ревность к его бывшей, с которой он хоть и расстался давно, но деловые и дружеские отношения остались. Они из одного круга, у неё высокий статус и она из очень известной там семьи. Ее ОЗ намного выше моей нынешней. Как началась работа, сразу все как рукой сняло. Работала глубокой ночью и до утра из-за разницы во времени. Уставала сильно, но все равно была собою довольна. Даже стали отпускать мысли о прошлой работе.

(Здесь она две ошибки делала. Во-первых донимала ревностью, во-вторых слишком много работала. Ей нужно было бы убрать свой контроль с мужчины полностью, а ему контроль дать. Наверняка ему не нравилось что беременная мать будущего ребенка сидит по ночам. У нее была хорошая СЗ в тот момент и автор не рапан. Веди она себя верно, он женился бы на ней вскоре)

Второй раз мы поссорились после того, как узнали пол ребёнка. Р. грезил девочкой, ему очень хотелось дочку. А оказался сын. Он даже не пытался скрыть разочарование и досаду. Весь вечер ворчал, черт возьми, как несправедливо. Я сначала пыталась как-то его успокоить, мол, не переживай, следующая будет девочка, с парнем зато играть веселее и прочее, но он не унимался. Я не выдержала, зарыдала, и мы поссорились. На следующий день он извинился, но было заметно, что интерес к беременности поубавился. Вообще, всю беременность я старалась меньше грузить его этой темой, предложила ему выбрать имя ребёнку. Сказала, какое выберешь, так и назовём. Своё общение сдержала, чем он был сильно горд.

(Ворчания насчет пола ребенка ничего не стоят, большинство родителей, которые загадывали определенный пол ребенка, подчеркивают потом, что счастливы, что пол другой. Как думаете, почему? Автор опять сделала ошибку, что устроила скандал, наверняка с упреками и претензиями. Интерес к беременности мужчины поубавился не из-за пола ребенка, а из-за его страха, что при совместной жизни по любому поводу будут скандалы. Если бы автор промолчала на ворчание мужчины, на следующий же день СЗ ребенка резко выросла бы. Почему?)

После возвращения в Россию, я сразу вернулась к работе. Работала очень много в двух вузах одновременно, с раннего утра и до позднего вечера у меня были пары, но заплатили, как потом выяснилось, очень мало. Это было начало декабря. Всю зиму я курсировала между женской консультацией и работой. У меня были некоторые накопления с прошлой работы, из которых я оплачивала ипотеку, содержала себя и продолжала помогать родителям. Пыталась фрилансить, что-то даже выстреливало. Главное было дотянуть до декрета.

На НГ я летала к родителям, все было отлично. В январе случилась беда – заболел папа. Папа, которой в жизни ни одной таблетки не выпил и почти никогда не болел. Они с мамой ходили по врачам, сдавали бесконечные анализы, делали тесты, но ему становилось все хуже. Я консультировалась с врачами в СПб, сдавали ещё анализы. Каждый врач отменял предыдущий диагноз и ставил новый.

В начале марта сдала квартиру, собрала вещи я прилетела к родителям. Через 3 дня меня госпитализировали с сильными отеками, а ещё через 2 стала мамой на 1,5 месяца раньше. Ребёнок в инкубаторе для недоношенных, я в реанимации. Но по прогнозам врачей все более или менее. А через 2 дня умер папа. Он был для меня самым дорогим человеком. Мы были очень близки с ним. Так всегда было, с самого детства. Все его очень любили, поэтому случившееся для нас было шоком. Из реанимации меня отпустили на похороны, а выписка из РД совпала с поминками.

Р. Все время поддерживал меня.

Вскоре все внимание со случившегося перешло на сына и на работу, если бы не это, мы бы уже все с ума сошли от горя. Постепенно казалось, что все наладится.

Р. ещё зимой собирался прилететь в Россию, сначала мы следили, когда снимут ковидные ограничения, потом ждали, когда резко подорожавшие билеты упадут в цене, а потом случился февраль. Порешали, что будем пока ориентироваться на июль. Он должен был прилететь и забрать нас. В июле он не прилетел, сославшись на занятость на выборах (это правда, он консультирует, а там сейчас предвыборный год) и то, что нужно делать операцию на носу. Это тоже было правдой. Он очень часто болел, хронический ринит и прочее, сидел на антибиотиках постоянно. Я расстроилась сильно, но что поделать. Заверил, что прилетит в октябре после окончания выборов, даже уже говорился на работе. Ну ладно. Операция прошла неудачно. Несколько раз у него открывались сильные кровотечения, последнее чуть не закончилось летально. После этого он и наше общение сильно изменились. Я и до этого начала замечать, что переписка стада более поверхностной, не было уже того тепла и страстных сообщений. Он стал меньше звонить, хотя до этого созванивались регулярно. После операции только переписывались в основном на тему его самочувствия и сына. Звонки прекратились вовсе, со ссылкой на то, что тяжело говорить после операции. Ну ок. Некоторое время назад я сама ему пыталась звонить, он не отвечал и не перезвонил. На сообщения отвечал раз в несколько часов, а потом уже и дней. На мой псих, что происходит, сказал, сказал, что сейчас в депрессии после операции, пересмотрел свою жизнь и продолжает пересматривать. Он несколько лет принимает антидепрессанты и снотворное, без которых не может спать, плюс занимается с психотерапевтом. Показал скрин, что помимо меня у него ещё больше 100 непрочитанных сообщений. Ладно.

(Обратите внимание, что происходило. Из-за трагедии с отцом автора все это время Р. был вынужден переживать за автора, поддерживать ее и переживать за ребенка. Автор эту тему обходит, но очевидно, что каждый нормальный отец сходит с ума от мыслей, что стресс и плохой режим беременной матери вредит его ребенку, а он не может с этим ничего сделать. После этого у него случилась опасная операция и встал вопрос о самосохранении и выживании. Автор – источник стресса. Так бывает всегда, когда вы рассматриваете партнера как опору и не думаете, как быть ему опорой или хотя бы поменьше грузить. Автор же заставляет мужчину все время оправдываться, жаловаться, и это очень плохое обстоятельство)

А потом начался игнор, на звонки не отвечал, на сообщения тоже. Я психанула и написала, что расстаёмся. Он ответил, мол не гони, чего ты такая злая, скоро мы уже будем вместе, потерпи.. При этом переписка в какой-то момент возобновилась и стала тёплой. Кроме того предложения расстаться, я старалась максимально убрать скалки и щипцы, но, раз такое происходит, значит что-то я в упор не вижу. Все эти месяцы я просила его прислать документы для установления отцовства, но он так это и не сделал, ссылался то на занятость, то на то, что переводчик, с которым была договорённость, не сдержала обещание помочь. Сейчас, вроде, собираться сделать эти документы. Подозреваю, что просто кто-то из семьи ему сказал, что нехорошо, когда у ребёнка в графе «отец» стоит прочерк. Предложила ему сделать все, когда уже приедет, но он сказал, что пришлёт «а вдруг я умру за это время?». Договорились с генконсульством помочь в заверении документов. В последнюю нашу переписку спросила, что он решил на счёт октября. Прошло 3 дня, он так ничего не ответил.

(Мужчина болеет и хочет нормально восстановиться, а встреча с автором – это примерно как разгрузить несколько вагонов кирпичей по энергозатрате или даже съездить на войну. Поэтому хотя расставаться с ней окончательно и бросать ребенка он не планирует, встречу он всячески оттягивает)

И вот я не знаю, что мне дальше делать со всем этим, как себя вести. Не писать и не звонить больше? Ждать когда сам напишет? Как вообще вести себя с ним? Были бы просто парой, понятно было что, на этом все, но у нас ребёнок общий, а Вы много раз писали, что в паре с ребёнком все иначе. Резких шагов делать нельзя.

(Не то что резких, вообще таких вот шагов делать нельзя. Все “шаги” сейчас будут щипцами и скалками. Игнор или обиженная поза – тем более. В идеале надо наладить с мужчиной непринужденное общение. Присылать ему фотографии ребенка, писать, какой малыш славный, описывать свою жизнь с приятной стороны, не жаловаться и даже косвенно не упрекать. Не лебезить и не заискивать, просто общаться по доброму. К сожалению, такое поведение женщинам кажется сливом, а остервенело рычать – почему-то нет)

А если он скажет, что не прилетит, что тогда делать? Стоит ли поддерживать отношения с его семьей? Я, честно, в растерянности. Тех денег, что у меня есть и что я получаю, если возвращаться в СПб, хватит только на оплату ипотеки и подгузники сыну. Если оставаться здесь, то в крупные вузы я уже не смогу вернуться работать, да и привыкла я уже жить отдельно в большом городе. Пока мне разрешили работать онлайн, но когда-нибудь это кончится. Безумно боюсь безденежья, у меня был такой период в жизни, когда писала диссертацию. Тогда приходилось недоедать и экономить на всем. Больше такого не хочу, тем более с сыном. Да и перед семьей стыдно, выходит, что я в очередной раз потерпела неудачу, только теперь с осложнениями.

(Даже если полностью вынести денежный вопрос за скобки, рвать отношения с отцом ребенка и с его семьей – мимо границ. Это косяк по отношению к ребенку и по отношению к той стороне. Они ничего плохого не сделали, хотя и не выполнили всех желаний автора. В данной ситуации надо продолжать общение и с семьей и с мужчиной и постараться сделать это общение наиболее приятной для той стороны. А для этого убрать все лишние притязания и гнев короны. Это позволит СЗ постепенно расти)

Со своей стороны я стараюсь себя загружать: работаю, по ночам пишу статьи (за этот год вышло больше, чем за все предыдущие), хочу развивать один проект, связанных с консультированием в сфере образования, сделала ремонт в своей бывшей комнате, покупаю продукты на всех, готовлю. Мама помогает с ребёнком очень сильно. Но все равно, чувствуется, какая-то растерянность, не обида, не злость, а именно растерянность.

Мне кажется, из нас действительно получилась бы хорошая пара, я точно могу сказать, что за этот год полюбила Р. и сильно к нему привязалась. Сын – копия Р, очень классный. Смотрю на него и непроизвольно испытываю благодарность за это чудо.

(Вот так и надо относиться к этому. Сын копия, спасибо за чудо, Р. хороший и близкий человек. Как только Р. перестанет воспринимать автора как вагоны с кирпичом или войну, он снова начнет рассматривать перспективу совместной жизни. Но начаться все должно с приятного общения, потом с приятных встреч. Если вы выносите мозг даже в таком формате, никто не захочет делать формат отношений еще более близким, всем захочется прятаться от вас)

Спасибо что дочитали и простите, что много.

(Друзья, обратили внимание, каким образом ребенок полностью перестраивает границы в паре? Кто-то может расписать до меня?)