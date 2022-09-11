Каждый пятый британец ушёл в запой после смерти Елизаветы II

Британцы крайне эмоционально восприняли сообщение о кончине королевы Елизаветы II.

Согласно данным социологического опроса, проведённого The Times, более 10 миллионов жителей Соединённого королевства уже ушли или в ближайшее время планируют уйти в запой.

– Для нас, британцев, королева была символом, три поколения выросли при ней. Люди рождались, женились, делали детей и умирали при Елизавете. Так что такая реакция вполне объяснима, – пояснил заместитель главного редактора газеты Роберт Джефферсон.

Всего в опросе приняли участие более 10 тысяч человек старше 18 лет. Из них половина планирует употреблять в запое пиво и вино, каждый четвёртый будет поминать королеву джином, виски и водкой, а остальные решили смешивать напитки разной крепости.

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