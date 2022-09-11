Работа дворником, инсульт на сцене и уход из театра: с чем пришлось столкнуться Федору Добронравову

Федор Добронравов по праву считается одним из самых востребованных российских актеров. Артист полюбился зрителям благодаря работе в шоу “6 кадров”, но наибольшую известность обрел после выхода сериала “Сваты”, где исполнил роль неунывающего деревенского мужчину Ивана Будько. Федор Викторович добился больших успехов в карьере, но мало кто знает, чего ему это стоило.

Будущий артист появился на свет в 1961 году и с самого детства хотел стать клоуном. Увы, этой мечте не суждено было сбыться. Федор Викторович несколько раз пробовал поступить в цирковое училище, но не смог пройти отбор. А после его забрали служить в ВДВ.

Вернувшись из армии, Добронравов трудился слесарем, электриком и даже дворником в детском саду. Крепкому мужчине была по плечу любая работа, но он продолжал мечтать о сцене. Попытки поступить в столичные театральные вузы провалились, зато будущую звезду приняли в Воронежский институт искусств. А через несколько лет, в 1990 году, в жизни Федора Викторовича случился серьезный поворот.

По счастливой случайности актеру удалось познакомиться с Константином Райкиным. Вскоре советский артист пригласил Добронравова в свой театр “Сатирикон”. Перебравшись в Москву, Федор Викторович начал сниматься в кино, но долгое время не получал заметных ролей. Настоящую славу актер обрел лишь в 2008 году, снявшись в “Сватах”.

После выхода сериала на экраны Добронравов проснулся любимцем публики. Следующие годы актер был буквально нарасхват и работал не покладая рук. Постоянные съемки, разъезды и репетиции не могли не сказаться на его здоровье. В 2018 году у Федора Викторовича случился инсульт прямо на сцене. К счастью, артист быстро пошел на поправку и смог вернуться в строй.

В 2020 году в жизни Федора Добронравова случился еще один серьезный поворот. Он уволился из Театра сатиры, на сцене которого выступал 16 лет. Сам артист объяснил свой уход занятостью в других проектах. Однако была и другая версия событий.

По словам заведующей труппой Брониславы Чунихиной, звезде “Сватов” не понравились предложенные руководством новые условия работы. Женщина заявила, что Добронравову пообещали гонорар в размере миллиона рублей в месяц взамен на то, что он откажется от сторонних проектов. А когда актер отказался, ему якобы решили оплачивать только отработанные дни. В результате он написал заявление на увольнение.

Несмотря на такой печальный исход, с работой у Федора Викторовича по-прежнему все хорошо. Он продолжает сниматься и радовать поклонников своим творчеством.