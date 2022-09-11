 

Более 1,5 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов Москве

11.09.2022, 9:25, Разное
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С 9 по 11 сентября в Москве проходят выборы муниципальных депутатов. Избиратели имеют возможность проголосовать не только на избирательных участках, но и онлайн. Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на этих выборах воспользовались уже 1,5 миллиона человек.

Избирательные участки работают до 20:00, а система электронного голосования перестанет выдавать бюллетени в 19:59. Если избиратель получил онлайн-бюллетень в самый последний момент, он может сделать свой выбор до 20:15. Для участия в ДЭГ, необходимо перейти на сайт elec.mos.ru.

Кстати, участники ДЭГ могут выиграть автомобили или баллы акции #ВыбираемВместе2022 программы “Миллион призов”. Последний розыгрыш состоится 12 сентября. Чтобы в нем поучаствовать, необходимо проголосовать 11-го – до окончания выборов. Подробности на сайте ag-vmeste.ru.

Проголосовать на выборах муниципальных депутатов могут все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части Троицкого и Новомосковского административных округов. Подробная информация о проходящих в Москве выборах, дистанционном электронном голосовании представлена на официальном портале мэра Москвы mos.ru.


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