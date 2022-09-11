Американский офицер – значительная часть военной помощи от США дойдёт до Украины не раньше 2023 года — а к тому моменту такой страны уже не будет

Военная помощь, которую выделил Вашингтон Киеву, получает материальное воплощение далеко не сразу. Во многих случаях речь идёт о выделении средств на производство машин, которые будут отправлены лишь в следующем году, отметил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По мнению Риттера, далеко не факт, что к тому моменту Украина вообще будет существовать как страна — тем более, что контрнаступление украинских войск оборачивается для них огромными потерями.

В прессе всё время появляются сообщения о том, что госсекретарь Блинкен выделил техники более чем на два миллиарда долларов, что министр обороны Остин выделил техники ещё на 750 миллионов… Я так понимаю, речь здесь идёт о средствах и технике, которые представляют собой крупные доли от общего пакета в размере 50-60 миллиардов, какое-то время назад завизированного конгрессом; то есть вся эта помощь идёт не из какой-то заначки, это не сверх того объёма, правильно?



СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке: Вы правы. Всё это берётся из средств, выделение которых конгресс одобрил 21 мая нынешнего года. Эту сумму теперь выделяют по кускам.



А интересно здесь вот что: во-первых, значительная часть этой техники не передаётся сразу же — для значительной части просто ассигнуются средства на производство; это значит, что украинцы эти машины не увидят до 2023 года, а к тому моменту, как мне кажется, никакой Украины уже и не будет. А ту технику, которую мы и страны НАТО уже им передали, сейчас уничтожают.



В остальном же об этом наступлении можно сказать только то, что оно уже прекратилось: русские контратакуют, устраивают украинцам резню, и в ближайшие несколько дней РФ вернёт себе все потерянные территории, а Украина добьётся только того, что потеряет все резервы, которые многие месяцы собирала. Это — один из глупейших военных манёвров в современной истории, он имеет чисто политическую мотивацию, и уже обошёлся Украине примерно в 6000 погибших военных.

Есть ли среди военных серьёзные и опытные люди — вроде вас или Макгрегора, но находящиеся на действительной военной службе, — которые бы давали президенту Зеленскому, ну или человеку, который возглавляет штаб украинских ВС, какие-то рекомендации перед принятием таких решений — одно из которых вы назвали глупым и катастрофическим по последствиям?

СКОТТ РИТТЕР: Не забывайте — наша цель не в том, чтобы помочь Украине одержать победу. Ну, то есть на словах это вроде бы так, но… Ллойд Остин чётко объяснил, какова наша цель: сделать так, что украинцы нанесли бы такой урон российским вооружённым силам, чтобы РФ не смогла в будущем повторить свой украинский манёвр. Вот мы и подталкиваем украинцев к тому, чтобы они вели вот такие безрассудные наступления.



И в этом как раз кроется самый отвратительный аспект в этом вопросе — ведь нам известно, каким будет исход. Просто мы надеемся, что прежде, чем все те украинцы, которых мы оснастили и подготовили, погибнут, они успеют убить какое-то количество россиян. Но задайте себе такой вопрос: почему же украинцы смогли захватить такую большую территорию так быстро? А потому, что русские умирать во имя глупых целей не намерены.



Россияне осознали, что украинцы кратковременно получили превосходство в конкретной точке поля брани, с небольшими потерями отступили, утягивая украинцев за собой, пока те не израсходуют свои людские ресурсы — и теперь они украинцев сжимают в клещи и уничтожают. А мы заранее знали, что так и будет.

Дата выхода в эфир 09 сентября 2022 года.