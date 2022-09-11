 

Пик трудностей пройден — в России впервые с февраля инфляция меньше 15%

11.09.2022, 8:20, Разное
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Росстат опубликовал данные по инфляции в России, и оказалось, что она пошла на спад. По сравнению с июлем цены в среднем снизились на 0,5%, а на продовольствие — на 1,4%, пишет Le Figaro. И даже Путин заявил, что, по его оценке, пик трудностей, вызванных экономическими санкциями, пройден.


AP

Инфляция в РФ впервые с начала спецоперации на Украине и последовавших санкций опустилась ниже 15%, пишет Le Figaro. 14,3% в пересчёте на годовые показатели — таких значений, по сведениям Росстата, удалось добиться в августе.

За всё это время больше всего повышение цен сказалось на продуктах, отмечает автор статьи. Среди лидеров сахар (+45%), крупы (+30%), макароны (+25%), сливочное масло (+24%), молоко (+21,5%), хлеб (+18,1%). Но по сравнению с июлем цены в целом снизились на 0,5%, а цены на продукты снизились на 1,4%, отмечает автор статьи.

Самых высоких значений российская инфляция достигла в апреле — 17,8%. Как отмечает автор статьи, тогда это сильно сказалось на покупательской способности россиян. Но даже Владимир Путин заявил, что, по его оценке, пик трудностей, вызванных экономическими санкциями, пройден, несмотря на ряд логистических проблем в некоторых сферах, в частности в производстве автомобилей и в технологиях.

ВВП России, во втором триместре сократился на 4,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года, отмечает Le Figaro.


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