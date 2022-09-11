 

Подольская раскрыла семейный рецепт: выпечка на скорую руку

11.09.2022, 8:00, Разное
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Впечатляющий вокал, харизма, женственность и красота — достоинства Натальи Подольской можно перечислять бесконечно. Певица — потрясающая хозяйка, которая делает своего мужа счастливым. На кухне Владимир Пресняков может отведать пряники, сделанные по семейному рецепту. Выпечка на скорую руку выходит очень вкусной — пальчики оближешь!

Ингредиенты

Куриное яйцо — одна штука;

Сахар — по вкусу,

Сода — половина чайной ложки

Мед — одна столовая ложка

Мука — на глаз;

Сахарная пудра и корица — по одному пакетику.

Пошаговый рецепт выпечки

  • Взбиваем миксером или погружным блендером смесь: яйцо, сахар, сода и мед.
  • Полученный состав кипятим в кастрюле до появления пены.
  • Результат переливаем в отдельную емкость.
  • В емкость со смесью просеиваем муку.
  • Замешиваем тесто и раскатываем слой средней толщины.
  • Вырезаем формочками фигурки и отправляем в духовку до готовности.
  • Посыпаем пряники сахарной пудрой и корицей. Владимир Пресняков очень любит корицу, поэтому Наталья Подольская не отказывает ему в этом удовольствии.

    • Кушать подано! Всего 7 шагов — и муж на седьмом небе. Рецепт выпечки отлично помогает в личной жизни. Недаром говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Уж кто, а Наталья Подольская в этом профи.


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