Подольская раскрыла семейный рецепт: выпечка на скорую руку

Впечатляющий вокал, харизма, женственность и красота — достоинства Натальи Подольской можно перечислять бесконечно. Певица — потрясающая хозяйка, которая делает своего мужа счастливым. На кухне Владимир Пресняков может отведать пряники, сделанные по семейному рецепту. Выпечка на скорую руку выходит очень вкусной — пальчики оближешь!

Ингредиенты

Куриное яйцо — одна штука;

Сахар — по вкусу,

Сода — половина чайной ложки

Мед — одна столовая ложка

Мука — на глаз;

Сахарная пудра и корица — по одному пакетику.

Пошаговый рецепт выпечки

Взбиваем миксером или погружным блендером смесь: яйцо, сахар, сода и мед.

Полученный состав кипятим в кастрюле до появления пены.

Результат переливаем в отдельную емкость.

В емкость со смесью просеиваем муку.

Замешиваем тесто и раскатываем слой средней толщины.

Вырезаем формочками фигурки и отправляем в духовку до готовности.

Посыпаем пряники сахарной пудрой и корицей. Владимир Пресняков очень любит корицу, поэтому Наталья Подольская не отказывает ему в этом удовольствии.

Кушать подано! Всего 7 шагов — и муж на седьмом небе. Рецепт выпечки отлично помогает в личной жизни. Недаром говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Уж кто, а Наталья Подольская в этом профи.