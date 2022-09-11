«Лидер мира» – отсталые страны Юго-Восточной Азии открыты к повороту России на Восток

В отличие от негативно настроенных по отношению к РФ стран Европы, наиболее отсталые государства Юго-Восточной Азии не считают её врагом и не намерены отказываться от хороших торговых сделок с Россией, пишет The Guardian. Единственная страна региона, которая ввела санкции против России, — Сингапур, который, как утверждают эксперты, опасается вторичных санкций и стремится занять последовательную позицию, полагая, что международное право стоит на защите небольших государств.

Премьер-министр временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн «сиял от радости», когда на этой неделе пожимал руку президенту РФ Владимиру Путину. «Мы бы назвали вас не просто лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всём мире», — заявил Мин Аун Хлайн.

Как пишет The Guardian, эти слова прозвучали в тот момент, когда Путин заявил, что усилия Европы по изоляции РФ потерпят неудачу: вместо этого страна намерена развернуться к Азии.

Вооружённые силы Мьянмы, которая также столкнулась с целым рядом санкций со стороны западных стран после прошлогоднего переворота, были особенно восприимчивы к таким предложениям дружбы. Как считает аналитик Австралийского национального университета Хантер Марстон, проданные Россией Мьянме самолёты дали военным «асимметричное преимущество» над оппозицией.

Кроме того, страна планирует импортировать российские энергоресурсы и подписала «дорожную карту» по сотрудничеству в области атомной энергетики с российской государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». При этом Марстон прогнозирует углубление энергетического сотрудничества двух стран. «Россия потеряла некоторые из своих буровых площадок на шельфе Вьетнама из-за давления со стороны Китая», — приводит издание слова Марстона, который полагает, что Кремль может обратиться к Мьянме для проведения геологоразведочных работ после того, как крупнейшие нефтегазовые компании, включая Total, ушли из страны.

По словам эксперта Школы международных исследований имени С. Раджаратнама в Сингапуре Фредерика Клиёма, хотя в Европе к российской спецоперации на Украине относятся негативно, в Юго-Восточной Азии на украинский конфликт реагируют иначе.

«Страны Юго-Восточной Азии, да и вообще многие страны мира, не верят в то, что это кардинальные перемены в международных отношениях и что Россия — враг», — заявил Клиём. По его словам, множество стран не намерены отказываться от хороших торговых сделок с Россией, дешёвой нефти и дешёвого газа.

Санкции в отношении РФ ввёл только Сингапур. По мнению экспертов, подобное решение может быть продиктовано желанием занять последовательную позицию и убеждённостью страны в том, что международное право стоит на защите небольших государств. Кроме того, в Сингапуре, который является важным финансовым центром, убеждены в том, что там должны быть особенно осторожны в отношении вторичных санкций.

Также, по мнению Клиёма, наиболее сильной стороной РФ в Юго-Восточной Азии является продажа вооружений. Однако в настоящее время основного внимания удостаивается вопрос энергетики, так как страны стремятся заключить наиболее выгодные сделки. Так, индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina ведёт переговоры о покупке сырой нефти у РФ по цене ниже рыночной. Эксперты утверждают, что страны региона, очевидно, обеспокоены инфляцией, особенно ростом цен на энергоносители и продукты питания, поэтому стремятся обезопасить своих граждан.

Впрочем, как отмечает издание, тот факт, что российским финансовым организациям запрещено использовать систему SWIFT, может осложнить торговлю с Россией. По словам эксперта Университета общественных и гуманитарных наук города Хошимин Тан Сан Хуана, это уже отразилось на торговле.

При этом страна, которая зависит от российских поставок энергоресурсов, стремится сбалансировать отношения с Россией со связями с США, стараясь не занимать ничью сторону, так как множество американских компаний переносят производство во Вьетнам. Клиём считает, что в регионе, где доминирует конкуренция между Китаем и США, Россию многие рассматривают как «полезный противовес», даже если влияние Москвы слабее.

В мае Таиланд объявил о намерении увеличить объём двусторонней торговли с Россией до $10 миллиардов в год, так как Москва стремится покупать больше тайского риса, фруктов, автомобилей и автозапчастей, а также инвестировать в технологии. Тайцам, по данным средств массовой информации, было предложено инвестировать в российскую пищевую промышленность, пишет The Guardian.