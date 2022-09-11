Макрон призвал французов покупать французское, «чтобы завтра проснуться без похмелья»

Общаясь с молодыми фермерами, президент Франции Эммануэль Макрон призвал их покупать французские товары, чтобы тем самым поддержать французскую экономику и выйти из зависимости от импортных поставок. При этом он отметил, что сейчас Франция переживает сложный период, который требует мобилизации от всего народа.



AP

«Сейчас очень особенный период, сложный, тяжёлый, который предполагает всеобщую мобилизацию», — заявил Эммануэль Макрон на ежегодной встрече с молодыми работниками сельского хозяйства. Также он призвал французов покупать то, что произведено во Франции, поскольку защита сельскохозяйственного и продовольственного суверенитета — это «главная битва», приводит слова президента Le Figaro.

Он отметил, что такой суверенитет абсолютно необходим, и все французы должны понимать, что «ключ к тому, чтобы сохранить этот суверенитет и проснуться завтра без похмелья — покупать, потреблять французские товары». В частности, он рассказал, как важно «выйти из зависимости», от удобрений и химикатов, произведённых в РФ и Белоруссии, а также противостоять росту цен на энергоресурсы. Кроме того, он напомнил о том, какие срочные меры уже успело принять его правительство, чтобы поддержать фермеров.

В этом году визит Макрона на этот форум проходил под темой смены династий фермеров. Французское правительство сейчас разрабатывает программу реформ в этой сфере. Так, Макрон намерен открыть «сеть инкубаторов, где будут готовить инновационных предпринимателей в сельском хозяйстве». €400 миллионов будут направлены на то, чтобы помочь молодым людям устроиться на новом месте и провести необходимые экологические изменения, пишет Le Figaro.