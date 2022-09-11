 

Французы обеспокоены наплывом украинской курицы

11.09.2022, 5:35, Разное
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Франция решила поддержать Украину и отменила таможенные пошлины на импорт курятины. И первое время французских фермеров это не очень волновало, поскольку из-за птичьего гриппа они лишились поголовья. Но теперь ситуация становится серьёзной, тем более что украинская курица вдвое дешевле той, что выращена во Франции, пишет Le Monde.


AP

Пора бить тревогу из-за конкуренции, пишет Le Monde. Украинская курятина завоёвывает Европу — такой крик о помощи пришёл от ассоциации работников птицеводства. Импорт украинской курицы во Францию вырос на 122% за год, отмечают специалисты.

Дело в том, что после начала спецоперации РФ на Украине Европейский союз решил на год убрать таможенные пошлины для украинской курицы. Целью этого решения было поддержать украинцев, но на деле поддержка идёт в адрес определённой компании — МХП, которая базируется на Кипре и котируется на Лондонской бирже. В этом году объём импорта может достигнуть 130—180 тыс. тонн против 70 тыс. тонн в прошлом году.

Французы изначально нормально отнеслись к такому росту импорта, поскольку их собственную курицу уничтожил птичий грипп. За последнюю вспышку этого заболевания было ликвидировано 12 миллионов голов бройлерных куриц. В итоге французское производство в этом году может сократиться на 10%. И французы всё меньше потребляют французской курятины: её доля в 2020 году составляла 59% от всей курицы, а в начале этого года — всего 51%. Вместо этого растёт потребление курицы из Польши, Таиланда, Бразилии и с Украины.

Но вряд ли французский потребитель догадывается, откуда родом курятина в его тарелке, отмечает автор статьи. Чтобы получить европейскую маркировку, достаточно, чтобы курица была обезглавлена на территории ЕС.

А разница в цене идёт на руку производителям импортированной курицы, пишет автор статьи. Украинская курица вдвое дешевле своей стандартной французской коллеги, не говоря уже о курице с биомаркировкой. В период высокой инфляции это значимый аргумент. Тем более что на этом виде мяса сказалась и паника по поводу дефицита зерна.

Несколько месяцев производители товаров ведут переговоры с распространителями по поводу того, чтобы перераспределить издержки. Тем более что впереди рост цен на энергоресурсы. Поэтому они просят повысить закупочные цены, хотя за последние два года они и так выросли на 35%, пишет Le Monde.


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